FICG: “Lo que nos van dejando”: El filme que transforma el dolor del abuso en una historia de sanación

“De ahí nace la necesidad de contar lo importante, que es como mujer hacer el viaje de asumir el abuso y lograr cruzar al otro lado”, agregó.
La película cuenta la historia de “Sara” (Natalia Solián), una bióloga de 30 años de edad que, por cuestiones laborales, es obligada a dejar la ciudad y adentrarse a una selva para recoger un archivo de investigación.
Poco a poco, la trama se hila hasta entender la razón y el momento exacto en donde ocurrieron los hechos.
Una de las escenas más emotivas es cuando “Sara” abraza a su hermana, sin revelarle su trauma, ella la respalda con esta muestra de afecto.
La película próximamente tendrá su estreno en cines.
Hay heridas que nunca se ven, pero pesan toda la vida. “Lo que nos van dejando”, filme dirigido por Issa García-Ascot Ogarrio, explora, con delicadeza y profundidad, cómo una mujer adulta asimila y enfrenta el abuso sexual que marcó su infancia. Sin escenas explícitas, pero sí con símbolos y emociones densas, la directora transforma su propia historia y la de muchas mujeres en un relato sobre la cicatriz persistente, los fantasmas emocionales y el difícil viaje hacia la sanación.
Para la realizadora, el abuso es una problemática importante, que debe de mostrarse tal cual es, con el objetivo de erradicar esta práctica. El filme se estrenó en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y compite para dos galardones, Premio Mezcal, que es el máximo de la competencia y Maguey, por la temática LGBT+, que incluye.
“Somos muchísimas de las mujeres que hemos sufrido abuso y para mí era importante contar el proceso de descubrimiento más que hacer una denuncia, porque siento que todos sabemos, o al menos yo, es algo con lo que he crecido, acompañada de amigas y mujeres”, afirmó la directora en entrevista con El Sol de México.
Durante su estancia, va descubriendo momentos de su vida pasada que su cerebro bloqueó por protección. La protagonista constantemente ve personas de pie cubiertas por una sábana blanca, lo que genera en el espectador la sensación de ver un thriller psicológico.
“La historia habla de un abuso cuando la protagonista es muy pequeña; una sábana es la representación más infantil posible de lo que es un fantasma, ver que la sábana con un dibujo, le hace presente este abuso que la ha ido persiguiendo, que no queda claro qué es, que es una especie de fantasma de la infancia, que se va acercando a lo largo de la película hasta que descubren que abajo de ese fantasma está ella, es como este fantasma que está creado por una experiencia de ella, que es la que ha mantenido esto oculto”, expresó la directora.
El largometraje confronta los miedos de la protagonista, los dolores, tristezas. Al inicio se observa cómo su vida está dominada por las adicciones. Sara no entiende qué le está pasando; la figura del búho comienza a tener gran importancia en su vida. En el estómago de lado izquierdo le sale una mancha, la cual desconoce su origen.
“En la vida te topas con muchísimas mujeres que viven el abuso de una manera completamente fría, como de ‘sí, yo lo sufrí, pero ya pasó. Y para mí era importante hablar de las cicatrices que deja, de la carga emocional, del fantasma que te persigue, de la mancha que te sale, de las adicciones que genera.
“Últimamente hay muchísimos estudios que hablan de que las adicciones son consecuencia del trauma, que no son una cosa hereditaria, que son eso y entonces para mí era importante hablar de eso y de cómo sí hay algo más. Que hay vida, hay liberación y que hay un montón de cosas a pesar de esto, pero que hay que hacer el tránsito a enfrentarlo”, señaló.
“Para mí fue muy sanador y también para muchos de los que estuvimos involucrados en el rodaje. Es de las cosas más hermosas de la película, que nos dio un espacio a todos para procesar nuestras emociones, a todos los que quisimos, sanar en comunidad, que para mí también ese es otro de los mensajes de la película, al final uno sana acompañado, conectando con otros, y ayudándose de otros”, indicó.
“Siento que a veces nos perdemos, no quería que fuera una santa y entonces va a salvar a la hermana, siento que también en esta vida es: ‘sálvese quien pueda’, o sea, tenemos que empezar por nosotros, por reconstruirnos, por salvar esa parte de nosotros que es salvable.