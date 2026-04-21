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Análisismartes, 21 de abril de 2026

FICG: “Lo que nos van dejando”: El filme que transforma el dolor del abuso en una historia de sanación

La directora Issa García-Ascot se enfocó en la forma en cómo una mujer asimila que fue abusada sexualmente y cómo enfrenta este momento

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“De ahí nace la necesidad de contar lo importante, que es como mujer hacer el viaje de asumir el abuso y lograr cruzar al otro lado”, agregó. 

La película cuenta la historia de “Sara” (Natalia Solián), una bióloga de 30 años de edad que, por cuestiones laborales, es obligada a dejar la ciudad y adentrarse a una selva para recoger un archivo de investigación.

Poco a poco, la trama se hila hasta entender la razón y el momento exacto en donde ocurrieron los hechos.

Una de las escenas más emotivas es cuando “Sara” abraza a su hermana, sin revelarle su trauma, ella la respalda con esta muestra de afecto.

La película próximamente tendrá su estreno en cines.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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