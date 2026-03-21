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Joel Hernández Santiago

Análisissábado, 21 de marzo de 2026

Hojas de papel volando / La ‘maldita primavera’ en Guelatao

Así que historia y naturaleza nos tocan a la puerta y piden que nos asomemos para vislumbrarlas, para no olvidarlas mientras caminamos por ahí, sin sentirnos extranjeros en nuestra propia patria.  

Por estos días como que el estado de ánimo se renueva a pesar de todo, decíamos. El ánimo reverdece y nos dice que sí, que después de todo The sun also rises

Y también hay una gran floresta. Flores de distintos colores: rojas –unas que les dicen cola de conejo por su forma pero de un carmesí brillante; las hay amarillas, violeta, anaranjadas… 

Una Laguna Grande, o Encantada de la que sus habitantes cuentan historias increíbles y misteriosas. No hay pueblo que se precie de respetable que no tenga en su haber historias de aparecidos, ahora desaparecidos.  

Ahí reciben a los visitantes que llegan a granel para decirles que, después de todo, la grandeza del hombre está en su origen, como también en sus actos y en su obra

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