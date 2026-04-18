Hojas de papel volando / ‘¿Qué hemos hecho de este alto valle metafísico?’

Por estos días de sol y asombro vemos cómo la nave Artemis II sale de la tierra en un día propicio; su despegue irrumpe e impresiona por su magnitud y por su imagen de poder, fuerza, rebato … Su regreso nos conmueve y nos emociona: la inteligencia humana puede no tener límites.

Son momentos de gran emoción, de tensión nerviosa, de temor… pero también es un triunfo de la sabiduría humana para dominar el espacio y llegar cada vez más lejos… “Far, far… and away”.

O como se dice en el Bajío: “¡Una chulada de planeta!”

Ahí se ve a la Tierra que mide aproximadamente 510 millones de kilómetros cuadrados, el mismo que acoge en su superficie a la especie humana calculada en poco más de 8,300 millones de habitantes en 2026, a los que les da casa, comida, sustento, vida, emociones, alegrías, tristezas, felicidades interminables.

La misma nostalgia en Carlos Fuentes cuando publica en 1958 “La región más transparente”, recordando asimismo una frase del barón Alexander von Humboldt en 1803 cuando llegó a México y exclamó que aquí era “La región más transparente del aire”…

A la vista lo dicho, la Tierra es un planeta silencioso y querido. El lugar que es nuestra vida, el lugar en el que nos encontramos todos, los de antes y los de hoy, los seres humanos que viven, aman, quieren, luchan, se esfuerzan… odian… temen… trabajan… envidian… son amados… y perduran…

Y los ríos interminables, los bosques, las selvas, los desiertos, las sabanas, las grandes ciudades que recogen al ser humano en su cotidianidad… Todo está ahí, en ese inmenso globo terráqueo en el universo oscuro e incierto, milagroso y feraz…

Ese planeta que ese ve ahí es la madre Tierra que enferma cada día. Que durante siglos ha tolerado que el hombre la transforme, le dé su carácter, le dé su forma de vida, y la condición a sus intereses. A cambio la Tierra no recibe más que indiferencia y descuido.

¿Esa tierra que amamos en su imagen celeste es la misma Tierra a la que le quitamos todo y le exigimos todo?... El ser humano parece acabar con su casa, con su vida, con su entorno, con la naturaleza, con su preservación como ser humano en un mundo pródigo.

Y es que por más que el señor Donald J. Trump entre una más de sus locuras diga que no existe el calentamiento global, sí existe:

Según informes, más de 87 millones de personas se vieron afectadas por desastres relacionados con el clima en 2025, con miles de muertes y desplazamientos masivos. Además, estas tragedias provocan pérdidas económicas significativas y empeoran la inseguridad alimentaria global.

Y esto que ocurre aquí, ocurre asimismo en muchas partes del mundo. El hombre insiste en acabar con su espacio de vida en su ambición de modernizarse, de actualizar sus costumbres y agotar los recursos para beneficio momentáneo; recursos que tardan siglos en recuperarse…

¡Salvemos a la madre Tierra! ¡Salvemos el mundo maravilloso que todavía flota en el infinito sideral como pompa de jabón! ¡Salvemos la vida de nuestros descendientes…! ¡Aún es tiempo!

“I see trees of green, red roses too. I see them bloom, for me and you, and I think to myself: What a wonderful world!”