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Joel Hernández Santiago

Análisissábado, 4 de abril de 2026

Hojas de papel volando / Tan lejos-tan cerca: Ruta de la amistad

Pero el gobierno de Díaz Ordaz no estaba para tolerar gritos, exigencias, reclamos de ninguna naturaleza. No estaba en su psique-gobierno que se les levantara la voz. 

El doctor Sola Ayape, nos relata en su Introducción a la obra colectiva cómo se gestó esta “Ruta de la Amistad” y cuál era su espíritu:

El libro, bajo el sello del Tecnológico de Monterrey y El Equilibrista, está ahí. Ojalá que su divulgación masiva no tarde mucho, para que lo sepan todos en el país

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