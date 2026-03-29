​La creación de este acervo que Natasha Zahalka y Jacques Gelman conformaron entre 1941 y 1998 es, en sí misma, una novela de guerra y refugio. Se trata de una de las colecciones privadas más determinantes del siglo XX.

Se conocieron aquí, en este México que en aquel entonces era un puerto seguro mientras el mundo se incendiaba bajo la Segunda Guerra Mundial. Al casarse y echar raíces en nuestra tierra, no sólo fundaron un hogar, sino que se convirtieron en mecenas del arte con una visión particular que superó fronteras.

​Jacques, un visionario de origen ruso que llegó a México en 1938, encontró en nuestra industria cinematográfica el motor para su pasión, produciendo las cintas que lanzaron al estrellato al mismísimo Cantinflas.

​Su complicidad era tal, que su colección creció bajo una premisa de amor compartido por México. Jacques solía decir que no prestaba cuadros a las instituciones, sino a las personas en quienes confiaba para cuidarlos.

Esta entrega absoluta dio origen a un patrimonio que hoy se divide en dos: la sección europea, donada en 1998 al Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York, y la sección mexicana que, tras peregrinar por los recintos más prestigiosos del globo, vuelve a casa para recordarnos quiénes somos.

​Para los jóvenes que hoy caminan con prisa con sus celulares en mano, esta exposición es una oportunidad dorada para separarse por un rato ese aparato. Queridos lectores, les digo a las nuevas generaciones que no necesitan recorrer mil bibliotecas para entender la modernidad de nuestro país.

En este recorrido por cuatro núcleos, pueden hacer una parada única en el MAM para dialogar con las piezas fundacionales que definieron nuestra identidad visual. Es un relato abierto donde la pintura se entrelaza, permitiendo que cada biografía y cada contexto artístico respiren de nuevo.

​El guión curatorial sitúa, con gran acierto, la figura de Frida Kahlo como el eje simbólico de la muestra. Es a través de ella que se activan los diálogos con el resto de los creadores de la colección.

Es imperativo mencionar algo que pocos conocen. Que el mito de Frida, tal como lo conocemos hoy en cada rincón del planeta, se ha cimentado en gran medida gracias a la generosidad de esta colección.