Absurdistán of America

Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo en EU, renunció a su cargo. Dijo estar ‘muy preocupado’ por los ataques del presidente Donald Trump en Irán.

Kent, ex candidato político con vínculos extremistas de derecha, escribió a Trump: “…en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar que se envíe a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense, ni justifica el costo de vidas estadounidenses. Ruego que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo hacemos… Puede cambiar el rumbo y trazar un camino nuevo para nuestra nación, o pueden permitir que nos hundamos aún más en la decadencia y el caos. La decisión está en sus manos…”

¡Auch!, y Joe Kent era funcionario de primer nivel de Trump... vaya, hasta que ‘uno de los suyos’ reconoce…cómo estará el infierno que hasta los diablos se están saliendo..!

‘Pacifista universal’

Trump presumió haber acabado con “ocho guerras”, y afirmó:

-A pesar de la hostilidad pública, el gobierno iraní desea alcanzar un acuerdo con urgencia, dijo, ‘’PERO los negociadores están paralizados por el terror: Les da miedo decirlo, pueden ser asesinados...”

No obstante, la posición oficial de la República Islámica desmintió cualquier acercamiento, asegurando que su nación “no tiene la intención de negociar” bajo las condiciones actuales, y confirmó una respuesta “negativa” al ‘plan de paz de 15 puntos’ diseñado por el equipo de Trump para finalizar las hostilidades…

Mjú mientras el Plan sea, “1.Quiero tu petróleo, 2. Quiero tu petróleo, 3. Quiero tu petr.., y así hasta 15. quiero tu petróleo, a ver quién le cree…

Hombres de probeta

Las autoridades iraníes rebajaron a 12 años la edad mínima para unirse a las filas de los voluntarios que patrullan en Teherán, según anunció en un discurso televisado.

“Todo el mundo desea contribuir al frente de resistencia formado contra el tirano mundial (Estados Unidos, por si no sabían quién..)” y “tenemos un número muy elevado de voluntarios entre la juventud”, justificó Rahim Nadali, responsable de una rama de la Guardia Revolucionaria en la capital.

Es como dijo el fotógrafo . Erich Hartman: ‘’la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión (absurdísima) de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”...

BREVES

-Habrá que preguntarle a Meloni si no tiene un Plan B…aunque bene!, no es lo mismo amar que ser amado (dicen)

-Una manada de bisontes avanza unida mientras una cría permanece protegida en el centro. Ante cualquier amenaza, los adultos forman una barrera viva de fuerza y cuernos. En la naturaleza, la protección es un instinto colectivo. Qué bueno que ahí no hay Maciels o Epsteins, Trumps, Netanyahus…

-Nuevos videos de la mujer tomando el sol en Palacio Nacional. ¿Es fantasma, exhibicionista, o tiene reumas?

-¡Vamos, equipo, tenemos más chance porque no viene CR!