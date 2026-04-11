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Eva Makivar

Análisissábado, 11 de abril de 2026

La Crème de la Crème / ¡De Iztapalapa para el mundo..!

To frack or not to frack?

No cabe duda que no hay peor ignorante que el que teclea por teclear...

Fracking pebeto

Pero los que en breve andarán en la frackeadera son Milei y sus fieles colaboradores, gritando al unísono, ‘’viva la frac.. (perdón) la revolución, carajo!’’.

¡Hacélo, ches, que la Madre Tierra después les cobrará factura! Óyelo tú, mi Claus…

¡Sólo digna de..!

Luego de más de 300 horas bajo tierra, sobrevivió escarbando la tierra y luchando contra el agua que se estancaba, mientras iba guiando con su lámpara que prendía y apagaba para que los rescatistas lo hallaran con vida.

Era el minero Francisco Zapata Nájera, quien permaneció 313 horas bajo tierra en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

¡Wow! ¡Esta historia de supervivencia es digna de ser narrada por Julio Verne!

Breviario cultural

Una palabra que ganó popularidad entre los operadores de Wall Street y cada día se vuelve más y más famosa: TACO.

Pero no, no se refiere a un taco de carnitas, o taco de pollo. Es un acrónimo que surgió tras la guerra arancelaria del año pasado y que significa “Trump Always Chickens Out”, y que literal, en español significa “Trump siempre se acobarda”).

Por lo pronto, esperemos que “Mr. TACO’’, se deje de decisiones estúp... descabelladas, que nos van a mandar a la Edad de Piedra, pero, ¡A TODOS!

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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