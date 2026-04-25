La Crème de la Crème / ¡MarU(S.A.), lo que sucede en Gaza, puede pasar en casa…!’

Por CIAcaso contestara…

¡No se pierda un capítulo más de “¡Maru, contesta el teléfono (¿o habrá señales..?”

Luto, en las pirámides de Teotihuacan

Esperemos que el ominoso y doloroso tiroteo en la metstli tsacualli (Pirámide de La Luna), haya sido un caso aislado en donde no tengan nada que ver las mafias narco-políticas...

Ojalá hayan sido como dijo Julio César Jasso Ramírez las voces demenciales propias ‘’del más allá’’, y no voces criminales inducidas ‘’del más acá…’’

¿Casualidad horrorosa?

¡Argggh! Por si con los locos actuales (You know who) no nos dábamos abasto…

¿Era necesario?

No es como el Xolotscuintle, el kalupoh (lobo), o el chihuahueño, pero el perro amarillo es un símbolo reconocido y de gran valor cultural y social..

El “perrito caramelo” es un lomito mestizo, sin línea genética definida, con características identificable, como pelaje amarillo o café claro, tamaño mediano y gran adaptabilidad.

La PROPAEM, Estado de México lo incluyó en una lista de razas representativas para dignificar a los mestizos y fomentar la adopción, reconociéndolo como ´símbolo nacional’ más allá de su origen genético.

Pero ¿y ya con eso se logrará que no maltraten, ni maten o abandonen a los perritos color miel o güeritos o dorados?

¡Lo importante sería que no sufriera, ni pasara hambre ni fuera maltratado ningún perro u otro ser sintiente sea del color que sean!

Pero en fin, con alegría decimos: ‘’¡Perrito caramelo, hermano, ya eres mexicano! (desdiantes..)’’

B are b

El álbum de la Copa Mundial 2026 es ampliamente criticado por los aficionados que lo consideraron un verdadero ‘’osote’’.

Sí claro, pero ‘’primero muertos que fallarle al Pluto (¡con ‘l’!), que según la mitología griega es el Dios del dinero...