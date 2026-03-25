La movilidad como política social: el proyecto de Claudia Sheinbaum

Estos proyectos incluso llevaron a que la Ciudad de México recibiera reconocimiento internacional por sus avances en movilidad sustentable.

La lógica es clara: donde hay transporte, hay comercio; donde hay conectividad, hay empleo; donde hay movilidad, hay oportunidades.

En la política pública hay decisiones que se ven y decisiones que se sienten.

Las obras de movilidad son de las pocas políticas que logran ambas: se ven en la infraestructura y se sienten en la vida diaria de la gente.

Por eso, más allá de ideologías, la movilidad se ha convertido en uno de los pilares del proyecto de gobierno actual: porque mover a México también significa hacerlo avanzar.