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Patricia González Miranda

Análisismiércoles, 25 de marzo de 2026

La movilidad como política social: el proyecto de Claudia Sheinbaum

Estos proyectos incluso llevaron a que la Ciudad de México recibiera reconocimiento internacional por sus avances en movilidad sustentable. 

La lógica es clara: donde hay transporte, hay comercio; donde hay conectividad, hay empleo; donde hay movilidad, hay oportunidades.

En la política pública hay decisiones que se ven y decisiones que se sienten.

Las obras de movilidad son de las pocas políticas que logran ambas: se ven en la infraestructura y se sienten en la vida diaria de la gente.

Por eso, más allá de ideologías, la movilidad se ha convertido en uno de los pilares del proyecto de gobierno actual: porque mover a México también significa hacerlo avanzar.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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