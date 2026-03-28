En una escena del más reciente filme del italiano Paolo Sorrentino, “La Grazia”, al que en México se le ha agregado el título, “La belleza de la duda”, que de manera milagrosa, resulta atinado, el maestro sesentón, condenado ya en prisión por asesinar a su esposa con Alzheimer, le dice al presidente “Mariano De Santis” (Toni Servillo), quien lo visita de manera sorpresiva en prisión para considerar su indulto: Yo no soy un buen maestro, solo interpreto los libros y soy un buen actor, ante la moderada sorpresa del mandatario.

Los personajes de Sorrentino, fluyen en la cruda, a veces, honestidad de sus propias dudas y dilemas. Porque el filme trasciende la ya reconocible complacencia del director -en sus más recientes obras- y se reivindica en el detalle, casi artesanal y un poco fársico de sus personajes.

“La Grazia”, tiene entonces dos vías que se equilibran con ritmo, un melodrama con coyuntura perfecta por cierto, ante el tema de la eutanasia y el derecho al perdón, y una suerte de testimonio de la duda del hombre de poder ante decisiones trascendentes. Ambos caminos, son de una reconocible ya, generosidad con el gran público.

El filme no se siente como un denso tratado filosófico del ejercicio del poder, con todo lo que esto conlleva: la soledad, la pérdida del mismo y el ostracismo después del ejercicio de éste y también como una historia contada de forma más que efectiva. Pero en su generosidad con el público, Sorrentino no se niega la posibilidad de colar sus exquisiteces.

Dicho de manera práctica, en los términos de filme masivo, porque eso es “La Grazia”, se dirige al público convencional. Funciona sin matices, resulta con decoro y ritmo. Por ahí se ha encaminado Sorrentino desde “Fue la mano de Dios” en 2021 y no se le pueden hacer reproches. Como propuesta ideológica, hay un punto casi sutil, en la que se establece una complejidad en la duda, que por fortuna, no vuelve inalcanzable la propuesta base.

Es verdad que en algún punto entrega lo que se espera de él: Algo que se nota más como una marca que un estilo, con sus manierismo fellinescos, pero la lucidez del fondo nunca se pierde y la convierte en una obra trascendente. No llega a ser un tratado de un aspecto del ejercicio del poder, pero ligero no es en el fondo, aunque tal vez por momentos, lo sea en la forma melodramática. Qué bueno, porque con todo y que no es un blockbuster, la película ha generado interés en una parte del público convencional.

“Mariano De Santis” (Tony Servillo, quien ganó la Copa Volpi al Mejor Actor en la pasada edición del Festival de cine de Venecia), es presidente de Italia. Setentón ya, transita pragmático ante los últimos seis meses de su mandato que goza de popularidad, luego de que su predecesor, se insinúa, fue imprudente en sus decisiones.

Su éxito ha sido una elegante mediocridad en la toma de sus decisiones. El poder detrás del trono, es su hija “Dorotea” (Anna Ferzetti), quien le establece en la agenda citas, juntas, y hasta lo que come el tibio hombre. Pero la mujer, rígida en casi todo momento, pone en la mesa un tema complejo: Que el mandatario firme la autorización de la eutanacia, asunto con el que ella no solo está de acuerdo, sino es una promotora.

“De Santis”, por un lado, ve en riesgo su legado de tibieza y por otro, externa dudas morales, políticas y jurídicas, que lo hacen posponer la decisión, estrategia que siempre le ha funcionado. El final de su mandato se complica, cuando tiene que firmar o no, el indulto para una mujer que asesinó a su esposo, porque la maltrataba, que para colmo es sobrina política de su mejor amigo y ministro de confianza, que además aspira a sucederlo o el de un maestro que por compasión, eso dicen sus exalumnos, asesinó a su esposa con Alzheimer. La duda, entonces como bastión filosófico en el ejercicio del poder.

A “De Santis”, lo acompaña su mejor amiga, “Coco” (Milvia Marigliano), quien es la única que le suelta sus verdades al presidente, y se enorgullece y reniega de su hijo músico y compositor por encargo de estrellas pop. La fauna que rodea al hombre de poder, el microcosmos asfixiante de la casa presidencial, donde se desarrolla casi toda la historia y la tensión de no tomar decisiones, que de una comodidad inicial, se transforma en legítimas dudas de toda índole en buena parte en “La Grazia”. Sorrentino es pues firme pero no solemne.

“La Grazia”, es cierto, llega en un momento coyuntural, el debate sobre la eutanasia, tan solo esta semana se dio el caso en España de la joven Noelia Castillo, pero más allá de eso, entrega y muestra buena parte de la agilidad y generosidad narrativa de Sorrentino, que lo acerca a todo tipo de público, sin mayores reproches.