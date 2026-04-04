La moviola / “Los domingos”: La bizarra novicia rebelde











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

No se percibe -por fortuna-, un trazo paternalista que dicte las normas y conclusiones hacia dónde se debe dirigir el espectador. No se puede afirmar que tenga un declarado tono anticlerical, como digamos “Camino” (Javier Fesser, 2008) aunque se antoja por momentos heredera, ni tampoco que comparte la chabacanería de aquellos filmes de la época franquista, muy religiosos y moralistas, con monjita incluida a la Rocío Dúrcal, de la cual parece también una nieta bizarra. Como todo buen arte, al final deja más dudas que respuestas.

Porque la directora, Alauda de Ruiz de Azúa, nacida en 1978 y por lo tanto post dictadura franquista -en medio de toda la llamada movida española-, refleja personajes ahogados en su contexto: una familia de claros tintes conservadores que incluye sí o sí a la tía que rebasa de forma ligera los 40 y que es más bien liberal, y se dedica a la promoción cultural, es come curas, y se define como no creyente, pero va a misa todos los domingos en una suerte de ritual semi masoquista con su marido, eterno aspirante a beca de creadores y su hijo de no más de 10 años.

Está casi resignada -con cierto orgullo herido pero soterrado- a su vida burguesa, hasta que las pretensiones de su sobrina de 17 años “Ainara” (Blanca Soroa), huérfana de madre, le anuncia que quiere ser monja, la conecta la imagen que de ella misma tiene.

La batalla campal inicia en lo que es el microcosmos familiar, que refleja diferentes fuerzas. El tibio progenitor al que en el fondo le da igual mientras no se le distraiga de sus problemas cotidianos, que no son pocos, aunque percibe una suerte de tragedia en la decisión, y “Maite”, quien de plano ve un trágico error en lo que parece ser la decisión de “Ainara”. Es decir, un poco de contexto en la reciente historia española no estorba.

“Ainara”, acude a fiestas, se besuquea y algo más con su medio bribón noviecito “Mikel” (Guillermo Zani), convive con sus traviesas hermanas menores que ella y escucha con ternura a su abuela “María Dolores” (Mabel Rivera), y a su tío político -esposo de “Maite”-, “Pablo” (Juan Minujín), quien reza frente a la joven para que no se vaya a un convento: “ la queremos mucho y la vamos a extrañar, además sus hermanas son unas delincuentes y las tiene que cuidar”, con simpatía, pero parece que su decisión está tomada.

En escena aparece “sor Isabel” (Nagore Aranburu), indefinible personaje, que manipula a la joven, pero con intenciones claroscuras. Es decir, “Los domingos”, con todo y una fina dirección de actores, pone en entredicho y sin juzgar, por lo menos de manera complaciente, a sus personajes. Las dudas que sienten los protagonistas, se trasladan al espectador. Es una obra de radiografía compleja.

Sí, no es el cine español, del boom, del que su principal heredero es Almodóvar, pero tampoco la toma de definición liberal de la mencionada “Camino”. En el microcosmos familiar hay una incómoda complejidad que no es tibieza. Todo lo contrario, el relato brilla por su pulso firme en la dirección de actores y en un melodrama sin mezquindades ni tramas ideológicas.

“Los domingos” por momentos resulta sobrecogedora y brutal, pero también honesta porque es un filme de personajes en disyuntiva moral y ética. Arrasó en la más reciente edición del Festival de cine de San Sebastián y los Premios Goya. Melodrama indescifrable al final, agudo y provocador.