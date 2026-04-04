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GERARDO_BALLESTEROS

Gerardo Gil Ballesteros

Análisissábado, 4 de abril de 2026

La moviola / “Los domingos”: La bizarra novicia rebelde

Hay algo de una belleza brutal en “Los domingos” (Alauda Ruiz de Azúa, España, 2025), y es la vocación hacia la ambigüedad ética y moral de sus personajes que va a la par del fondo de la historia.

A partir de ese momento, la familia se cimbra, incluido el pasmado padre de la joven aspirante a novicia, “Iñaki” (Miguel Garcés), hermano de “Maite” (Patricia López Arnaiz), la tía, ante la decisión de la chica.

En corto

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