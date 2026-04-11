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Gerardo Gil Ballesteros

Análisissábado, 11 de abril de 2026

La moviola / “Padre Madre Hermana Hermano”: Jarmush y el alma humana

La reunión resulta un desastre maquillado de cortesía. Vemos sentadas a la mesa, a un grupo de desconocidas, que incluso se odian de forma muy civilizada y tersa, pero que ya no tienen nada en común.

Pieza entrañable de melancolía y compasión, además de una tersa redención ante la pérdida, es el dulce que Jarmush, regala al espectador después de las tragicomedias de dolor que vimos en las dos piezas anteriores.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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