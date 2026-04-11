La moviola / “Padre Madre Hermana Hermano”: Jarmush y el alma humana











Ciudad de Mexico , 11 de abril de 2026 Ver más periódicos

Una ruptura maquillada, con profunda torpeza, una representación de simulaciones pasivo-agresivas y un último acto de redención y esperanza con su dosis de melancolía, conforman las tres historias del filme “Padre Madre Hermana Hermano”, del icono medio star del cine independiente Jim Jarmush, referente si no de un anti Hollywood en las formas, sí de un camino distinto a la megalomanía taquillera, que cada día entra más en crisis.

Porque Jarmush, no está de más decirlo antes de entrar en materia, tiene su horda de seguidores que conocen muy bien su cine y que de hecho le demandan ese estilo de historias, que a través de diálogos de reveladora cotidianeidad, una profunda efectividad melodramática y silencios que desnudan a los personajes, ha patentado un estilo que no se diluye jamás, en la complacencia referencial a pesar de que el director y guionista es considerado de culto casi desde su debut en los 80.

Ya para la primera década del milenio, con “Cofee and Cigarettes”, en 2004 y “Broken Flowers”, estábamos ante una vaca sagrada del cine independiente. “Padre Madre Hermana Hermano”, no es la excepción a su carrera, en muchos sentidos sigue la regla, pero en ningún momento estamos ante una obra acomodaticia.

El filme, es una exploración del alma humana -sí tal vez esto sea un poco lugar común-, desde las relaciones familiares con su pasiva agresividad e historias rotas. Tan solo por eso, estamos ante un trabajo de un melancólico humor cáustico, con su dosis de teatralidad en los diálogos, dolor implícito y profundo cinismo. El cine como palanca incómoda, lúdica, ácido, pulsión de fina sutileza y espejo.

Las tres historias de “Padre, Madre, Hermana Hermano”, trastocan, vulneran y representan el dolor de la cotidianeidad en las rupturas familiares: En la primera, “Padre”, vemos a los hermanos “Jeff” (Adam Driver) y “Emily” (Mayim Bialik) manejar en carretera hacia un área rural, para ver a su progenitor (excepcional la interpretación de Tom Waits), un anciano que rumia sus relaciones con incómodos diálogos de cortesía, que se repiten hasta algo más que la desesperación. El hombre recién viudo, es protegido de cierta manera por su vástago, un tipo más bien plano y sin chiste, recién divorciado, que le lleva despensa y que incluye botellas de alcohol. El anciano (ok, perdón, el adulto mayor), se esfuerza por acercarse a su hija, casada y con hijos adolescentes, pero la reunión no pasa de diálogos intrascendentes en la reunión. Algo está quebrado entre ellos y solo queda como pilar, un poco de cinismo.

La segunda historia “Madre” se desarrolla en Dublín, donde una anciana escritora (Charlotte Rampling) platica por teléfono, se desahoga, con cierta parsimonia , con una amiga terapeuta y medio se queja de que ese día, es la reunión anual con sus hijas: “Timothe” (Cate Blanchett), una mujer de grandes lentes y look de bibliotecaria, que se queda un rato parada en la calle, porque su coche se le descompuso, y “Lilith” (Vicky Krieps) , la más joven, quien en su actitud desenfadada, no tiene el valor de mostrarse tal cual es, ante su estoica madre, que conoce muy bien sus retoños con todo y sus defectos.

La tercera historia, es la redentora, algo que tampoco está exento en el cine de Jarmush: dos gemelos, “Skye” (Indya Moore) y “Billy” (Luka Sabbat) van al departamento que habitaron en su infancia y adolescencia, en París, junto con sus padres, que murieron de forma trágica en un accidente. “Billy”, hace una parada antes para comprar droga, y al llegar al hogar de su infancia inician los recuerdos.