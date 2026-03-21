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Gerardo Gil Ballesteros

Análisissábado, 21 de marzo de 2026

La moviola / “Un don nadie contra Putin”, el Oscar y la política

Y en este tono, se encuentra el premio a Mejor documental: “Mr Nobody against Putin” o como se le conocerá en México “Un don nadie contra Putin” (David Borestein, Pavel Talankin, República Checa, Dinamarca, Alemania, 2025),

Pero un día, Talankin, se harta y ahí comienza la historia. El profe, decide registrar el proceso de descomposición moral, ética, a través de la educación que urde el gobierno de Putin.

“Un don nadie contra Putin”, es un poderoso vehículo político sobre la resistencia y su triunfo en la más reciente entrega del Oscar, dice mucho. No se la pierda.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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