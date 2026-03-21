La moviola / “Un don nadie contra Putin”, el Oscar y la política











Ciudad de Mexico , 21 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Hay varias reflexiones respecto a la más reciente entrega del premio Oscar. Por un lado, sí, la escandalosa baja de rating de 9% en la audiencia, lo cual pone en evidencia la necesidad de replantear la forma de presentar el espectáculo. Porque una cosa son las tendencias en redes, en este caso el señor Chalamet fue el líder, y otra, que este fenómeno se traduzca en espectadores. El público más joven, hundido en el individualismo y la falta de contexto a través de sus teléfonos, pone de manifiesto la necesidad de buscar nuevas formas, sin renunciar al fondo.

Por otro lado, la política estuvo también estuvo presente en la ceremonia. En forma y fondo. Es cierto que la mayoría de los homenajeados, ante un panorama mundial muy complejo, como no se había visto en años, decidió guardar un cómodo silencio, pero también, lo que se dijo se dijo fuerte: Bardem sin pelos en la lengua y su: “No a la guerra y libertad para Palestina”, es un ejemplo.

Destacó también la ausencia para recoger su premio de Sean Penn, en la categoría de Mejor Actor de Reparto por “Una batalla tras otra”, que para el momento en el que se anunciaba su triunfo se encontraba en camino del señor Zelenski. Arrebato adolescente, estrategia publicitaria o vaya usted a saber qué, fue parte de la nota. Pero lo anterior, no deja de ser forma.

En el fondo, el Oscar sí tuvo una carga política de mucho mayor peso que otros años. El triunfo del melodrama de aire gringo revolucionario “Una batalla tras otra”, es una muestra. El discurso mismo de Paul Thomas Anderson fue uno de los momentos de impacto de la noche: “Escribí esta película para mis hijos, para pedirles perdón por el mundo que les vamos a dejar”.

El filme, sigue el testimonio de Talankin, un simplón maestro de una primaria en Karabash, un olvidado pueblo, agobiado por la contaminación, en la que la mayoría de habitantes se conoce y que a partir de la guerra con Ucrania empieza a ver cambios en la forma en la que la educación se maneja. Himnos, consignas patrióticas, la historia como lavado de cerebro, un patriotismo enajenante sustituyen las lecciones.

Talankin, es el encargado de organizar y filmar los eventos escolares, lo cual le ha granjeado el cariño de varias generaciones de alumnos. Pero este pequeño, pequeñísimo hombre, registra todo: Las maestras hartas de poner a marchar a los pequeños alumnos, a su madre quien también trabaja en la escuela, y que ve con temor la rebeldía que se gesta en su hijo. Al cobarde y torvo docente que no solo se resigna a seguir indicaciones sino que al final con gusto repite el discurso oficial: ‘Admiro a Beria’, dice en un momento terrorífico, y como premio al “Mejor maestro del año”, se gana un departamento entregado por el Estado.

Talankin, ve dirigirse a la muerte a jóvenes que fueron sus alumnos, llorar en silencio y con cruda resignación a una adolescente ante la muerte de su hermano soldado a la fuerza. Y eso, sí calienta. En secreto, con paciencia y aprovechando su puesto en la escuela, deja un testimonio visual de la descomposición. Se contacta con una asociación internacional que le da la oportunidad de mostrar lo que sucede y ya entonces no hay vuelta atrás.