La voz de la IP / Coparmex en Washington: la relación estratégica que exige certezas internas











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

La gira de Coparmex a Washington ocurre en un momento decisivo: la próxima revisión del T-MEC, la competencia global por inversión y la reconfiguración de las cadenas de suministro. En este nuevo entorno, el factor laboral emerge como eje rector de la relación bilateral y de la competitividad de México.

El T-MEC ya no es solo un acuerdo comercial; es un instrumento de seguridad económica, integración productiva y estándares laborales. Con exportaciones que superan los 337 mil millones de dólares y un alto contenido estadounidense en ellas, la interdependencia es profunda. Pero esa integración también está condicionada al cumplimiento de reglas laborales que inciden directamente en la confianza y en el acceso a mercados.

El diagnóstico en Washington es claro: la principal preocupación no es la capacidad productiva, sino la incertidumbre. Barreras regulatorias, obstáculos no arancelarios y señales de inestabilidad institucional se combinan con dudas sobre la implementación efectiva de compromisos laborales. La inversión no responde a discursos, sino a condiciones verificables: certeza jurídica, cumplimiento normativo y estabilidad.

En este contexto, el ámbito laboral deja de ser un tema interno para convertirse en un factor estratégico. La calidad del empleo, la certidumbre en las relaciones laborales y la aplicación consistente de las reglas son determinantes para atraer inversión y evitar controversias en el marco del T-MEC.

A ello se suman condiciones habilitantes ineludibles: seguridad, Estado de derecho y energía. Sin estos elementos, ni la inversión ni el desarrollo del talento laboral pueden sostenerse. La competitividad depende tanto de instituciones sólidas como de un entorno que permita a las empresas operar y generar empleo formal.

El sector privado, en este escenario, se mantiene como el componente más estable de la relación bilateral. Las empresas no solo sostienen las cadenas de valor; también son responsables de materializar estándares laborales, generar empleo y consolidar la integración económica.

La gira también confirmó que México cuenta con aliados estratégicos en Washington, como la U.S. Chamber of Commerce, la Brookings Institution, el Center for Strategic and International Studies y el Inter-American Dialogue. Sin embargo, capitalizar estas alianzas depende de la consistencia interna, particularmente en el cumplimiento de compromisos institucionales y laborales.

Los principales retos son domésticos: regulación compleja, incertidumbre jurídica y falta de alineación institucional. A esto se suma la necesidad de integrar a las MiPyMEs, que concentran la mayor parte del empleo. Sin su incorporación a las cadenas de valor, el desarrollo será limitado.