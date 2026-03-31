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COPARMEX

Análisismartes, 31 de marzo de 2026

La voz de la IP / La salud también se negocia en Washington

Mientras el mundo debate aranceles y cadenas de suministro, hay una conversación que todavía no ocupa el centro de la mesa, pero que debería: la salud como variable estratégica del T-MEC.

Pero hay algo que pocas voces señalan con claridad: el sector salud tiene un lugar protagónico en esa negociación y, hasta ahora, no lo está ocupando.

Tenemos la ciencia. Tenemos la industria. Tenemos la geografía. Solo nos falta decidir que la salud también merece un lugar en la sala de negociaciones.

#OpiniónCoparmex

Por Sharzy Molina | Presidenta de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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