Las fosas y el miedo: México y EU ante la ONU

Una pregunta sin respuesta

La voz le tembló. Los ojos se le llenaron de lágrimas.

Durante más de cincuenta años, Don Tereso y La Casa Guanajuato han atendido a cientos de miles de mexicanos en Texas con servicios legales, de salud, educación y apoyo en momentos de crisis.

Hizo ese viaje de veinte horas entre Dallas y Guanajuato más veces de las que puede contar. No era un evento especial. Era su vida. Esta semana comentó algo que quedó en el aire: ¿cuándo voy a poder volver a hacer ese camino como lo hice toda mi vida?

Nadie supo qué decirle.

Lo que escuché en San Diego

Priego habló de algo que los titulares no suelen recoger: la falta de apoyo real a las organizaciones civiles mexicanas, incluyendo las que atienden a familias de desaparecidos. Y habló del informe que sacudió la semana.

La semana pasada estuve en San Diego reuniéndome con migrantes. Una mujer de Sinaloa me dijo: “Yo ya no confío en ningún gobierno. Ni en el de aquí ni en el de allá. Los dos nos abandonaron.”

Tiene un hermano desaparecido desde hace tres años. Ha buscado ayuda en organizaciones civiles y con autoridades en México. Nadie le ha respondido nada concreto. Vive en Estados Unidos con miedo a ICE y no puede regresar a Sinaloa.

En el foro, alguien más recordó algo que también se fue perdiendo: “Recuerdo cuando me paraba en la carretera por una ponchadura y tres carros se detenían a ayudarme a cambiar la llanta. No a asaltarme.”

Las fosas no son historia antigua

Las fosas no son historia antigua. Se siguen encontrando.

Del otro lado, lo mismo

Del otro lado de la frontera, el panorama tampoco mejora. El embajador Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, reveló que el consulado entrevistó a 929 mexicanos detenidos en centros de ICE.

Más del 50% lleva al menos una década viviendo en Estados Unidos. El 77% no tiene antecedentes penales. Son vecinos, padres, trabajadores con años de vida construida en ese país.

Amnistía Internacional documentó redadas militarizadas y deportaciones sin debido proceso, un patrón que, dice la organización, está normalizando prácticas que antes habrían generado escándalo internacional.

Dos gobiernos. Señalamientos graves de organismos internacionales en la misma semana. Los dos responden igual: restando importancia, corrigiendo la fuente, cambiando el tema.

La sociedad civil no puede esperar

Don Tereso lleva más de cincuenta años haciendo ese camino de veinte horas y hoy no sabe si puede hacerlo. La mujer de Sinaloa lleva tres años buscando a su hermano sin que nadie le responda.

Y Gerardo Priego fue clarísimo: “mientras la sociedad civil no exija, los gobiernos no se moverán. Hay que unirnos y cambiar México.”

Dr. Juan Hernández