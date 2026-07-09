Lo que el T-MEC nos deja hoy: diez años de presión anual y cuatro sectores en la cuerda floja

Tecnológico de MonterreyAnálisisjueves, 9 de julio de 2026Lo que el T-MEC nos deja hoy: diez años de presión anual y cuatro sectores en la cuerda flojaFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:El acero: el primer dominio que se mueveEl automotriz: el más integrado y el más vulnerableManufactura eléctrica y electrónica: la oportunidad que puede cerrarseLa agroindustria: el sector que ya está pagandoLo que viene y lo que debería hacer MéxicoMarcelo EbrardT-MECAutomotrizLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS21 de marzo de 2026Institucionalización de la perspectiva de género14 de febrero de 2026IA: urgencia jurídica y riesgo de sobrerregulación10 de febrero de 2026Retos del 2026: inversión, incertidumbre y T-MEC19 de enero de 2026Trump 2.0: Estados Unidos en modo imperial15 de enero de 2026La reconfiguración del sistema político mexicano13 de enero de 2026EU y la doctrina del abandono8 de enero de 2026Los desafíos de la Inteligencia Artificial18 de diciembre de 2025Inflación navideña4 de diciembre de 2025Soluciones innovadoras ante emergencia climática20 de noviembre de 2025México: hub de electromovilidadMás NoticiasMÉXICOEl piloto clave en el caso de El Mayo: lo entregó a EU y regresó a México a delinquirEl piloto clave en el caso de El Mayo: lo entregó a EU y regresó a México a delinquirMéxico señala posible intervención del FBI en detención del Mayo Zambada; “¿quién miente?”, dice SheinbaumFGR investigará si hubo violaciones graves por parte de EU en caso de Ismael El Mayo ZambadaLos centros penitenciarios de atención médica que plantea la defensa de El Mayo ZambadaGOSSIPDeep Purple regresa a los escenarios y quiere conquistar a MéxicoEn plena gira mundial, contactamos al guitarrista Simon McBride, quien habla sobre su nuevo disco “Splat!” y la forma en que se incorporó a una bandaFINANZASConcurso mercantil es parte de la reestructura: TV AztecaLa televisora indicó que es un instrumento previsto en la legislación para reorganizar pasivos, preservar la continuidad de las operaciones y fortalecer su posición financieraMETRÓPOLIFilmaciones dejan a la CDMX más de 41.4 mddProductoras convierten 574 colonias en foros gracias a su valor urbano, histórico y la arquitectura que tienen MÉXICOEU identifica a El 03 como sucesor de El Mencho en el CJNGDesde 2021, el Departamento de Justicia de EU ofrece una recompensa de cinco millones de dólares a quien dé información relevante para la detención de El 03.FINANZASMundial impulsa el empleo formal en el primer semestre: IMSSDe enero a junio se crearon 262 mil 628 puestos, en gran medida a que las plataformas digitales afiliaron a más personas ante la alta demanda de viajesMÉXICOCancillería desclasifica archivos Rocha Moya que revelan cómo México pidió a EU confidencialidad en el casoLa cancillería difundió algunas de las comunicaciones que ha tenido con EU sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, quien es señalado por presuntos nexos con el Cártel de SinaloaCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de Agenda / El Mayo y el sentido de orfandadRogelio VarelaCorporativo / Diversificar comercio hacia UESamuel GarcíaEl observador / La incertidumbre sí existeOpinión 51Alejandra Latapí / Periodismo débil, democracia frágilCARTONESCARTONESTodo por nada RubénCARTONESMayo gate OsvaldoLOÚLTIMOMUNDOUn revólver con seis balas: el insólito regalo del presidente turco a los líderes de la OTANMUNDOIrán reporta nuevos ataques de EU mientras Jordania afirma haber interceptado misiles de TeheránGOSSIPMuere Bonnie Tyler, la cantante británica de voz ronca y potenteFINANZASData / Porteros mejor pagados de la copaNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis