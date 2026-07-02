Lo que también se juega en un Mundial

Hugo Antonio AvendañoAnálisisjueves, 2 de julio de 2026Lo que también se juega en un MundialMundialDeportistasFutbolLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS18 de junio de 2026La democracia también se aprende… y se enseña4 de junio de 2026Un “outsider” en el Vaticano21 de mayo de 2026Filosofía y teología, mediadoras de nueva época7 de mayo de 2026Invertir en educación no es gastar23 de abril de 2026Paradoja universitaria frente al trabajo9 de abril de 2026Título universitario o microcredenciales: un falso dilema26 de marzo de 2026Redes universitarias12 de marzo de 2026Formar servidores públicos, prioridad de educación superior27 de febrero de 2026Universidad y cogobernanza para la paz12 de febrero de 2026Trayectorias curriculares: cuando el camino no acompaña a quien lo recorreMás Noticias