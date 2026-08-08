Los niños de Ceuta y el hombre de Newark

Juan HernándezAnálisissábado, 8 de agosto de 2026Los niños de Ceuta y el hombre de NewarkFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Lo que sostiene la familia y lo que sostiene ICELa segunda muerte en Delaney Hall desde que reabrióMil niños y menos de cien camas en CeutaEl argumento marroquí que va a cruzar el AtlánticoTrump llamó invasión a lo de EspañaDiecisiete connacionales esperan lo mismoUna niña de doce añosderechos humanosMarruecosICELas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS2 de agosto de 2026Gallup y migración: respuestas que abren preguntas1 de agosto de 2026La trampa del optimismo25 de julio de 2026ICE reanuda paradas mortales20 de julio de 2026Tres muertos por ICE en pleno Mundial11 de julio de 2026El Mundial de los hijos de migrantes4 de julio de 2026¿Y si sí votáramos los migrantes?27 de junio de 2026¿También decidirá el voto migrante brasileño?20 de junio de 2026Perú, Colombia, Argentina sí. ¿México cuándo?13 de junio de 2026Perú y la paradoja transnacional de México6 de junio de 2026Remesas históricas pese a TrumpMás NoticiasMÉXICOBalas que disparan sospechasBalas que disparan sospechasDisco duro / Ezra, Nexos y la libertadHojas de papel volando / “Leer es un placer genial, sensual…”Mi mamá y el sexo / Sexo, intimidad sexual y todo lo que dejamos fueraFINANZASRegistro obligatorio de líneas móviles ha depurado el mercado: The CIUPor otro lado, la telefonía en México perdió líneas por el registro obligatoria de líneas, pero no dejó de generar más ingresosMÉXICOLlevan 26 años sin saber de dónde sonHabitantes de Santa Elena, San Fernando, Chamacuero y Ángel de Luz buscan que las autoridades les digan si son Tultepec o CuautitlánFINANZASMéxico solo produce el 42% de los cereales que consume: UNTAEl Secretario General de la UNTA expuso que por falta de rentabilidad, dichos datos indican “una histórica dependencia externa”, sobre todo en cuanto al maíz amarilloMUNDONetanyahu rechaza la hoja de ruta prevista en el plan de Trump para GazaEl mandatario israelí rechazó el plan de 15 puntos anunciado por el presidente Donald Trump, con el que se buscaba avanzar a la segunda fase del alto el fuegoMÉXICOSolo 12% de connacionales deportados de EU obtuvieron un empleo formalEn 2025, el gobierno puso en marcha el programa “México te Abraza” para afiliar al IMSS a los expulsados de la Unión Americana, pero después de eso este grupo sufre para conseguir un trabajoMÉXICOBrenda Quevedo es liberada del arresto domiciliarioTras 18 años privada de su libertad por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, un juez federal aceptó quitarle el arresto domiciliario, por lo que continuará su proceso en libertadCOLUMNASJoel Hernández SantiagoHojas de papel volando / “Leer es un placer genial, sensual…”Delia Angélica OrtizMi mamá y el sexo / Sexo, intimidad sexual y todo lo que dejamos fueraAlejandro JiménezDisco duro / Ezra, Nexos y la libertadEva MakivarLa Crème de la Crème / Adivinanza (tristemente) facilitaCARTONESCARTONESMedalla de oro en tiro RubénCARTONESGuacamole gate OsvaldoLOÚLTIMOFINANZASGeneración Z busca empleos que le permitan desarrollar habilidades y recibir mentorías, analiza ManpowerFINANZASRegistro obligatorio de líneas móviles ha depurado el mercado: The CIUFINANZASMéxico solo produce el 42% de los cereales que consume: UNTALOCALLiberarán 540 mil larvas de mosca estéril en Sonora: segunda dispersión en la frontera con ChihuahuaNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis