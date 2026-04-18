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delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Delia Angélica Ortiz

Análisissábado, 18 de abril de 2026

Mi mamá y el sexo / Abstinencia eyaculatoria: ¿qué es?

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En TikTok circulan, desde hace un par de años, videos de hombres musculosos y atléticos que se presentan como practicantes de yoga y meditación y aseguran llevar años sin eyacular. 

La premisa suena casi como un superpoder contemporáneo que mezcla espiritualidad, disciplina corporal y una buena dosis de desinformación. 

Eyacular o no: el dilema

Hacia 2009 surgió en internet el NoFap. El término “fap” —popularizado en memes y cómics— es una onomatopeya de la jerga digital que imita de forma humorística el sonido de la masturbación masculina; de ahí que “NoFap” aluda, literalmente, a no masturbarse. 

Lo que comenzó como un reto de autocontrol evolucionó hacia un estilo de vida que, en sus versiones menos radicales, busca reducir el consumo de pornografía y cuestionar la lógica de la gratificación inmediata. 

Hasta ahí, podría parecer una especie de “reto fitness”… solo que aplicado al deseo. El problema empieza cuando la promesa deja de ser conductual y se vuelve casi milagrosa.

La eyaculación en la vida sexual

Lejos de ser una función opcional o un “desperdicio de energía”, como sostienen algunos creadores de contenido que reinterpretan de forma simplificada tradiciones como el hinduismo o el taoísmo, la eyaculación forma parte de un sistema biológico diseñado para producir y renovar el semen. 

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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