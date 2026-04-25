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delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Delia Angélica Ortiz

Análisissábado, 25 de abril de 2026

Mi mamá y el sexo / Cuando nombrar la violencia no alcanza

Hay escenas que se te quedan pegadas sin pedir permiso. Últimamente, hay una, estancada en mis recuerdos.

Mientras esa imagen se repite en mi cabeza, leo las noticias.

No puedo evitar preguntarme —aunque la pregunta sea incómoda— si Edith, años atrás, también fue esa niña rodeada, presionada, silenciada en una secundaria donde el acoso se disfraza de juego.

Cuesta procesarlo. Cuesta entender cómo se construyen vínculos donde el otro es propiedad, donde la violencia irrumpe con esa naturalidad brutal, donde nadie parece reaccionar a tiempo.

Son historias distintas, sí. Pero hay un hilo incómodo que las conecta: la fragilidad —o la distorsión— de los vínculos afectivos y la incapacidad para gestionar la violencia.

Y entonces vuelvo a la escuela.

Nombrar las violencias —como ahora se hace en tareas escolares— es un primer paso, pero claramente insuficiente. Identificar no es lo mismo que saber qué hacer. No es lo mismo que tener herramientas.

Porque sí: la violencia forma parte de nuestra condición humana, aunque también lo es nuestra capacidad de regularla. Nuestro cerebro está diseñado, precisamente, para eso.

Y otra vez la misma pregunta: ¿cuántas señales previas hubo? ¿Cuántas oportunidades de intervención se perdieron? ¿Cuántas veces confundimos conducta con disciplina y dejamos de ver lo que en realidad era un problema más profundo?

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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