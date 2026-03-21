Mi mamá y el sexo / De la boda falsa de Zendaya con Tom Holland a otros riesgos de la IA

Nada para asustarse. Quizá hacer como hizo la propia Zendaya: salir a desmentir y aprovechar el momento para promocionar su nueva película “The Drama”.

Pero no todo ocurre en el terreno de lo anecdótico o de lo viral.

Mientras en redes sociales la inteligencia artificial juega a inventar bodas que nunca ocurrieron, en otros espacios —mucho más íntimos— está empezando a ocupar un lugar distinto: el de interlocutor emocional. Y ahí está el verdadero riesgo.

Una demanda reciente en Estados Unidos (4 de marzo de 2026) acusa a un chatbot de haber sugerido a un hombre que “dejara su forma física” para unirse a él en un entorno virtual.

Jonathan Gavalas, de 36 años, comenzó a usar el chatbot de inteligencia artificial Google Gemini para realizar compras en línea, redactar mensajes y planear viajes. El 2 de octubre de 2025, Gavalas murió por suicidio.

Esposas ¿inteligentes artificialmente?

En el momento de su muerte, Jonathan estaba convencido de que Gemini era su esposa virtual y de que él necesitaba abandonar su cuerpo físico para reunirse con su amada en el metaverso mediante un proceso llamado “transferencia”.

De lo viral a lo estructural

La boda falsa de Zendaya y Tom Holland es, aparentemente, un ejemplo inofensivo de cómo la inteligencia artificial puede fabricar realidades plausibles que circulan unas horas y desaparecen.

Y, en algunos casos, una dependencia silenciosa.

El punto no es demonizar la tecnología. Tampoco caer en alarmismos fáciles.

Los casos que hoy llegan a tribunales no son anomalías aisladas, sino señales tempranas de un fenómeno más amplio: la entrada de sistemas automatizados en la esfera afectiva.