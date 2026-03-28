Ha sido tan viral lo ocurrido en el Colegio Del Valle, en la Ciudad de México, que me siento casi obligada a contar mi experiencia en esa institución educativa privada. Pero, antes, el contexto.

El 18 de marzo, el maestro Enrique “N” fue detenido tras una denuncia por grabar debajo de la falda de una de sus alumnas de bachillerato. Los agravantes son evidentes: lo hacía sabiendo que se trataba de menores de edad, sin su consentimiento y en horario de clases. Otra estudiante logró grabarlo en flagrancia y exhibirlo como prueba.

La noticia se viralizó. El caso animó a otras alumnas a presentar quejas sobre otros profesores que habrían incurrido en conductas inadecuadas. Madres y padres de familia han expresado su indignación a los directivos del plantel y a los medios de comunicación que han acudido al plantel.

No es el primer problema que la institución tiene que enfrentar con la mirada de la opinión pública. En 2025, circuló en redes un video donde una joven de preparatoria inhalaba cocaína mientras otra la grababa. Ese fuego se apagó pronto porque el ciclo escolar estaba a menos de un mes de terminar.

Sin embargo, se trata de conductas que ocurren a unos metros de estudiantes aún más vulnerables, pues el colegio, que es parte de la Universidad de Negocios ISEC, ofrece educación desde preescolar hasta nivel superior.

Uno de mis hijos acudió a esa primaria, en el tiempo en que todo me indicaba que no existe la escuela perfecta. Me percaté de varias cosas. Desde la ausencia de formación en educación sexual por parte del profesorado, insinuaciones hipersexualizantes hechas por maestras a niños y niñas de apenas 10 años (el típico “para cuándo el novio” o, todavía peor, sugerir que determinados alumnos hacen “buena parejita”).

A ello se suma la falta de capacitación en inclusión, así como la ausencia de protocolos claros para atender comportamientos disruptivos entre menores, muchas veces detonados por retos en redes sociales, así como por la presión social y sexual a la que están expuestos.

Cuando me enteré de que niños de apenas 11 años intercambiaban fotografías en ropa interior, lo más alarmante no fue el hecho en sí, sino la evidencia de que los adultos no contaban con las herramientas necesarias para reaccionar de manera adecuada.

Me pareció que todas las problemáticas del colegio tenían una raíz institucional, pues también conocí a docentes y directivos que veían el caos sin saber cómo enfrentarlo desde una trinchera limitada, muchas veces más preocupados por conservar su empleo que por confrontar lo que ocurría.

Reconozco a las madres y a los padres que decidieron permanecer en la institución, convencidos de que la estabilidad escolar era prioritaria. En mi caso, sin embargo, resultaba agotador nadar a contracorriente, explicando y tratando de dar contexto, desde casa, una y otra vez, a las conductas tóxicas que se veían y vivían en ese entorno escolar.

Hay que reconocer la valentía de quienes se dieron de baja sin concluir el ciclo escolar e incluso denunciaron ante distintas instancias: la SEP, por represalias académicas; organismos de derechos humanos, por casos de bullying ejercido por el propio profesorado; y a Profeco, para exigir la devolución de colegiaturas ante un servicio educativo deficiente.

El Colegio Del Valle es apenas un botón de muestra de carencias mucho más profundas, ausencia de educación sexual integral y de la falta de atención a la salud mental en las escuelas, públicas y privadas. Es el iceberg del sistema educativo mexicano contra el que chocamos, una y otra vez, cada vez que surge un caso así, pero que evitamos mirar de frente, como si ignorarlo hiciera que el barco no se hunda.