Mi Mamá y El Sexo / Sexo en la Luna: tabú o necesidad científica

La sexualidad en el espacio vive en una paradoja: es fundamental para la salud humana, especialmente en aislamiento prolongado, pero sigue siendo un tema silenciado institucionalmente.

Es un tema que, sin duda, se discute cuando se planea cada misión, pero se mantiene fuera del ojo público.

Sexualidad y exploración espacial

Así que como en todo tabú, hay una especie de acuerdo tácito: en el espacio, el erotismo se vuelve irrelevante, porque son condiciones en donde cada movimiento está coreografiado y cada minuto cuenta.

No es una decisión médica sino logística: en el espacio, cada residuo cuenta. Incluso ya hay investigaciones publicadas sobre cómo se comportan las copas menstruales en condiciones de vuelo espacial.

Lo más probable es que ocurran —son procesos involuntarios—, pero quizá se manejan como cualquier otro fluido corporal (sistemas de higiene, ropa absorbente, limpieza controlada). Es un hecho que el tema queda fuera del discurso público.

¿Se puede tener sexo en el espacio?

Las misiones espaciales operan bajo estrictos protocolos de convivencia, con espacios reducidos y monitoreo constante. La intimidad no existe y la intimidad es indispensable para tener relaciones sexuales.

La pregunta no es si los astronautas tienen o no vida sexual en órbita. La pregunta tampoco es si se estudiará la sexualidad en el espacio, sino cuándo y cómo.

En la Tierra ya se han comenzado a realizar cada vez más investigaciones sobre la neurobiología del orgasmo. Quizá, en el espacio, la NASA ya ha comenzado a hacerlo… y no nos ha avisado.

Especialmente ahora que la agenda científica proyecta misiones espaciales de larga duración: viajes a Marte, estaciones permanentes en la Luna, hábitats cerrados donde la vida —toda la vida— tendrá que sostenerse, incluida la reproducción humana.

La investigación ya advierte de riesgos reproductivos por radiación, así como posibles daños en esperma y óvulos. Ahora bien, la sexualidad no es un lujo biológico.