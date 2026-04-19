Recuerdo nuestras charlas en su camerino, rodeadas de flores y tarjetas de felicitación. Tenía esa voz aterciopelada y una mirada que nunca perdía el brillo, incluso con los años. Entre las dos había una palabra secreta para acordarnos de los antiguos novios “¡cachacuás!”. Aún recuerdo las risas que nos causaban.

Recuerdo verlo en los pasillos del teatro, vigilando que cada bombilla brillara y que el público se sintiera en casa. Su relación era el cimiento del Arlequín; él ponía la estructura y ella el alma. Cuando él se fue, algo en el teatro se atenuó, pero Nadia, con esa fortaleza de roble disfrazada de seda, siguió adelante.

​Hoy, desde mi ventana, queridos lectores, brindo por Nadia. Por su audacia de mujer empresaria en un mundo de hombres, por su belleza atemporal y por ese Arlequín que, aunque ya no tenga techo, sigue habitando en quienes tuvimos la suerte de cruzar su umbral.

Nadia, querida, el estacionamiento podrá ocupar el terreno, pero nunca podrá borrar el eco de tus pasos ni la fragancia de tu eterno perfume francés flotando frente al Monumento a la Madre. Les dejo un beso. Nadia Haro Oliva y su lucha de fe por el teatro.