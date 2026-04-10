Análisisviernes, 10 de abril de 2026
Naturaleza secuestrada: el Estado ausente y la paz… imposible
Por: Thali Kleinfinger
Casos emblemáticos como el de Homero Gómez, el guardián de la mariposa monarca, ilustran esta cruda realidad: cuando el activista estorba al millonario negocio de la tala clandestina, se convierte en un blanco para el cártel.
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