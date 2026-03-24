Obligación compartida de la homologación del Código Nacional de Procedimientos en materia Civil y Familiar











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En el marco del Congreso XX de la Abogacía, organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y a propósito del panel en el que participé, abordamos uno de los temas más relevantes para el rediseño institucional del país: la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos en materia Civil y Familiar. En esta columna les compartiré varios puntos que abordé en mi participación y las preocupaciones técnicas que expuse.

La pregunta central no es si el Código es deseable en términos conceptuales, sino quién está listo para implementarlo. No es una pregunta retórica; es estructural. Lo que todos deberíamos cuestionarnos es si realmente es factible echarlo a andar en las condiciones actuales.

Se trata de una reforma con una deficiencia de origen claramente identificable: el financiamiento. Implementar un modelo nacional exige una inversión sustantiva en sistemas de información, infraestructura tecnológica, capacitación judicial y rediseño de procesos internos. No basta con emitir la norma; es indispensable garantizar que los estados cuenten con los recursos suficientes para ejecutarla. De lo contrario, se incurre en una imposición que tensiona el federalismo.

La implementación del CNPCyF no solamente es jurídica; es presupuestal y administrativa y ahí radica su principal desafío. Una deficiencia evidente en el diseño de su implementación es no haber previsto con claridad la viabilidad financiera del Estado, particularmente de los poderes judiciales locales. Sin presupuesto suficiente, cualquier transición procesal de esta magnitud se convierte en una presión institucional sin respaldo operativo.

El Poder Ejecutivo, desde luego, espera que el Código entre en vigor y que mejore la impartición de justicia. Pero debe hacerlo con responsabilidad. No antes de contar con la infraestructura adecuada, con salas de audiencia debidamente equipadas, con sistemas de gestión funcionales y con jueces y magistrados entrenados para el nuevo modelo. En Nuevo León, por ejemplo, la prioridad debe ser que la aplicación del Código cubra las necesidades reales de los ciudadanos y litigantes, y que represente un beneficio tangible, no un obstáculo adicional.

La coincidencia entre la entrada en vigor del Código y la implementación de la Reforma Judicial (incluyendo la eventual llegada de jueces votados) también fue parte del debate. El punto es claro: el Código puede funcionar con jueces de nueva designación o con jueces de carrera, siempre que sean técnicamente sólidos en su especialidad y estén debidamente capacitados en las nuevas habilidades que exige el modelo.

Hoy no basta con conocer la técnica jurídica. El juez deberá dominar la comunicación oral, manejar la inmediatez:tomar decisiones al momento, conducir audiencias y mantener el orden en sala. La transición implica un cambio cultural profundo. Y para que eso ocurra, se requiere capacitación intensiva y equipamiento adecuado. Sin salas de juicios funcionales y tecnología suficiente, la oralidad se vuelve aspiración, no una realidad.

En el dialogo abierto se planteó identificar un riesgo crítico y una oportunidad clave del CNPCyF. El riesgo es evidente: presupuesto insuficiente y capacitación deficiente a los juzgadores. Si fallamos ahí, la reforma se debilita desde su origen. La oportunidad, en cambio, es estratégica, la transversalidad de su aplicación en toda la República. Un estándar procesal homogéneo fortalece la certeza jurídica y elimina la fragmentación de criterios entre entidades.

También se planteó quién debe liderar realmente esta transición. La respuesta no admite simplificaciones: es una responsabilidad compartida. El Poder Judicial en la implementación técnica y operativa; el Poder Ejecutivo en la coordinación política e institucional y el respaldo administrativo; el Poder Legislativo en la adecuación normativa correspondiente y, de manera fundamental, en la aprobación y asignación del presupuesto necesario; la academia en la formación especializada; la abogacía en la retroalimentación práctica; y la sociedad civil en la vigilancia y evaluación del proceso. Sin la concurrencia efectiva de todos, la transición difícilmente será exitosa.

Finalmente, sobre si el país requería un Código Nacional o si debieron realizarse reformas estatales diferenciadas, mi posición es clara: la homologación tiene sentido. Unificar criterios procesales en materia civil y familiar puede fortalecer el Estado de Derecho y ofrecer mayor certeza a ciudadanos y operadores jurídicos.