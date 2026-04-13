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a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Opinión 51

Análisislunes, 13 de abril de 2026

Opinión de Adela Navarro Bello / El riesgo de las “malas” compañías y un gobierno vengativo

por Adela Navarro Bello


Es decir, no necesitará la intermediación de la FGR o la orden de un Juez para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria que congele las cuentas que presumen están ligadas a actividades ilícitas. Los ministros justificaron:

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