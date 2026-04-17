Opinión de Bárbara Anderson / El miedo del gobierno vs el miedo de los mexicanos

Bárbara Anderson: Menos homicidios no significa menos violencia, sino que la violencia aprendió a hacerse invisible. / Foto: Cortesía: Opinión 51

Cada mes, la firma Ipsos pregunta a 20 mil personas en 30 países qué es lo que más les preocupa (el ya conocido What Worries the World). En la encuesta más reciente, de marzo, descubrí un dato que vale leer con calma, porque dice cosas muy distintas dependiendo desde qué lugar se lea.

En la gran fotografía global, el crimen y la violencia son la mayor preocupación con un 33% de las menciones, desplazando a la inflación del primer lugar que había ocupado durante los últimos años. Le siguen el desempleo, la inflación y la pobreza, todos cerca del 29%. Pero, en momentos en que Estados Unidos bombardea y bloquea a Irán, donde Israel arrasa con zonas enteras en Líbano, donde Ucrania sigue en guerra y la tensión entre China y Taiwán no cede, el “conflicto militar entre naciones” preocupa apenas al 12% de los encuestados de todo el mundo.

Y en nuestro país, en el capítulo mexicano de “y a usted qué nos preocupa”, este porcentaje es todavía más bajo. Mientras los holandeses se despiertan angustiados por la guerra y los europeos monitorean cada movimiento de Moscú, los mexicanos tienen la mirada puesta en otra dirección: hacia adentro.

La violencia preocupa más entre los países consultados en Perú (64%), México (61%) y Chile (59%). Somos el segundo país más preocupado por la inseguridad en todo el planeta. No por la inestabilidad geopolítica, sino por la nuestra, la que nos espera cada día bajo el mismo cielo.

Mientras seis de cada 10 mexicanos le dicen a Ipsos que el crimen y la violencia son su principal problema, el gobierno federal presenta un argumento opuesto: esta semana la nota ‘fuerte’ de Palacio Nacional fue que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 al inicio de la administración Sheinbaum a 52.4 en diciembre de 2025, una reducción del 40% en 15 meses consecutivos de tendencia a la baja. Y más fresco aún: marzo de 2026 fue el mes con menor nivel de homicidios en la última década. El Gabinete de Seguridad confirmó que el mes pasado hubo un promedio de 51.4 homicidios diarios, ‘lo menos’ desde 2016.

¿Qué tanto es tantito? Si volvemos a la película global, según la UE en 2025 murieron dos mil 514 civiles en el conflicto de Ucrania y Rusia. Esto equivale a siete personas al día. México, que no está en guerra con ningún país, cerró 2025 con 20 mil 674 homicidios dolosos, es decir con 56 personas asesinadas cada 24 horas.

El crimen organizado mata a ocho veces más personas en nuestro territorio que los soldados en la guerra al borde de Europa. Y aquí viene la paradoja, ¿cómo se explica la diferencia entre la percepción general versus el dato oficial y optimista del gobierno? Hay varias maneras de leer esta realidad.

La primera es que los números del gobierno son reales pero incompletos. Según el registro actualizado oficial en marzo de 2026, 132 mil 534 había personas desaparecidas. Y 130 mil 178 de ellas desaparecieron entre 2006 y 2026, cuando se declaró su guerra contra el narco. Detrás de cada una de esas ausencias hay alguien buscando: hoy hay más de 230 colectivos de búsqueda conformados mayoritariamente por mujeres (madres, esposas, hermanas e hijas) que rastrean fosas clandestinas, recorren hospitales y morgues. En México desaparecen 40 personas al día. Estas mujeres lo saben porque lo viven. Algunas han pagado ese compromiso con su vida.

Menos homicidios no significa menos violencia, sino que la violencia aprendió a hacerse invisible. Acabo de terminar de leer ‘Dictador’, la biografía de Jorge Rafael Videla -padre de la mayor época oscura de la Argentina- donde hablaba de este fenómeno injustificable y brutal: “los desaparecidos no están ni muertos, ni vivos. Simplemente no están”.

La otra lectura es que la gente simplemente no le cree a las cifras. En esta encuesta de Ipsos, más de la mitad de los mexicanos considera la estrategia gubernamental de seguridad poco o nada efectiva, frente a apenas el 22% que la respalda. Y organizaciones civiles señalan que la reducción real de homicidios, comparando año completo contra año completo, sería de aproximadamente 22%, no del 40% como promueve el gobierno, y advierten que no existe una metodología pública y transparente para conocer cómo se integran las cifras.