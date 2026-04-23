Opinión de Fernando Redondo Benito / Guanajuato, Capital Cervantina de América, no puede conformarse con administrar su prestigio

No es una ciudad cualquiera que pueda limitarse a exhibir belleza, memoria, magnetismo turístico o una agenda cultural solvente. Guanajuato se nombra a sí misma, y con razón, Capital Cervantina de América. Esa expresión no puede quedar reducida a una fórmula amable para la promoción institucional, a una tarjeta de visita elegante, a una consigna de prestigio que se repite hasta vaciarse de contenido.

El problema de las ciudades culturalmente reconocidas es que a veces empiezan a vivir de su imagen. Se dejan mecer por el aplauso. Se acostumbran a la reputación. Aprenden a administrar el brillo. Y entonces aparece una forma silenciosa de decadencia que no tiene nada que ver con la ruina visible, pero sí con la pérdida de nervio interior. La ciudad sigue siendo hermosa, sigue convocando visitantes, sigue albergando acontecimientos, sigue despertando admiración. Pero en algún punto ha dejado de preguntarse para qué sirve todo eso. Ha sustituido la ambición por la repetición. Ha cambiado la potencia cultural por la inercia cultural. Ha convertido el patrimonio en decorado, cuando el patrimonio, bien entendido, debería ser una palanca.

Eso es lo que vuelve tan decisivo el 23 de abril. El Día del Libro no debería ser, en Guanajuato, una jornada protocolaria, ni una suma de actividades previsibles, ni un homenaje impecable pero inocuo. Debería ser una fecha incómoda. Una fecha de examen público. Una fecha que obligue a la ciudad a preguntarse si está a la altura de lo que afirma ser. Porque el libro, cuando de verdad importa, no acaricia. Sacude. El libro no existe para embellecer el calendario. Existe para introducir complejidad allí donde el poder preferiría simplificación, para abrir preguntas allí donde la propaganda quiere clausurarlas, para dar espesor moral allí donde el ruido ha vaciado las palabras de sentido.

Y si hay un autor incompatible con la frivolidad cultural es Cervantes. Su nombre se invoca demasiado y se lee demasiado poco en toda su radicalidad. Cervantes no es un santo laico de ceremonia. No es un icono inocente. No es un emblema para la autocomplacencia de quienes creen que la cultura consiste en administrar referencias prestigiosas. Cervantes es un escritor peligroso para toda sociedad que aspire a vivir tranquila dentro de sus propias mentiras. Porque nadie como él para desmontar el teatro de las apariencias. Nadie como él para enseñar que la realidad humana jamás cabe en una consigna. Nadie como él para demostrar que la dignidad puede habitar en la derrota y que el ridículo suele instalarse precisamente en quienes se sienten más seguros de sí mismos.

Por eso una ciudad que se proclama cervantina no puede permitirse una vida pública plana, burocrática, obediente a las inercias. Si Guanajuato es de verdad Capital Cervantina de América, entonces tendría que tomarse la palabra con la seriedad de quien sabe que en ella se juega la calidad misma de la convivencia. La palabra no es un ornamento de la democracia. Es uno de sus cimientos. Allí donde el lenguaje se empobrece, la deliberación se degrada. Allí donde triunfa la frase hueca, retrocede el pensamiento. Allí donde todo se reduce a impacto inmediato, a agitación superficial o a consumo de imágenes, la ciudadanía se vuelve más frágil, más dócil, más disponible para la manipulación.

No es casual que en los tiempos que corren se hable tanto y se piense tan poco. Vivimos bajo una tiranía de la velocidad que confunde rapidez con inteligencia, presencia con autoridad, estridencia con verdad. Y contra esa corriente una ciudad cervantina no puede responder con tibieza. No tiene derecho a hacerlo. Su deber es ofrecer un modelo alternativo de vida civil. Un modelo en el que la lectura no sea un lujo de minorías satisfechas ni un complemento decorativo de la educación, sino una práctica central de ciudadanía. Porque leer no solo mejora la sensibilidad. Mejora la capacidad de juicio. Hace más difícil la manipulación. Vuelve menos tolerable la demagogia. Obliga a desconfiar del simplismo. Enseña que el otro no es una caricatura y que la realidad exige más paciencia interpretativa que la que suele concederle el discurso público.

Guanajuato no debería aceptar que la cultura sea tratada como un apéndice de lo importante. Esa es una de las grandes falacias de nuestro tiempo. Se nos ha querido convencer de que primero viene la seguridad, primero la economía, primero la infraestructura, primero lo urgente, y que ya después, si sobra tiempo y presupuesto, se atiende a los libros, a la escuela de la sensibilidad, a la conversación intelectual, a la formación crítica. Es una mentira perezosa. Una sociedad que empobrece su relación con la lectura y con la palabra termina deteriorando también su política, su educación, su capacidad económica de largo plazo y su cohesión social. La cultura no es lo que viene después. Es una de las condiciones de posibilidad de todo lo demás.

Por eso el cervantismo, en Guanajuato, no puede consistir en custodiar una tradición y exhibirla con satisfacción. Tiene que consistir en activar esa tradición como energía contemporánea. Tiene que entrar en las aulas, en los barrios, en las bibliotecas, en los proyectos comunitarios, en el diálogo entre generaciones, en la vida universitaria, en los procesos de creación, en la relación entre cultura y empleo, en la definición misma de ciudad. Una Capital Cervantina de América que no multiplica oportunidades educativas, intelectuales y simbólicas desde su propia vocación sería una capital nominal, pero no una capital en sentido fuerte.

Y aquí conviene introducir una palabra que a veces incomoda porque obliga a bajar del terreno de la retórica al de la responsabilidad: oportunidad. Las ciudades culturales fracasan cuando creen que la cultura solo sirve para representar una identidad. La cultura sirve también, y de manera decisiva, para abrir oportunidades. Oportunidades para la infancia, que necesita descubrir que el idioma no es solo un instrumento práctico, sino un territorio de libertad. Oportunidades para los jóvenes, que merecen una ciudad que no les ofrezca únicamente entretenimiento, sino también exigencia, horizonte, densidad, ambición intelectual. Oportunidades para creadores, docentes, mediadores, investigadores, editores, gestores, artistas y emprendedores culturales que pueden encontrar en esa vocación cervantina una economía de sentido y no solo una atmósfera de prestigio. Oportunidades, en fin, para una ciudadanía que necesita ser convocada no solo a consumir cultura, sino a participar de ella como sujeto activo.

Lo verdaderamente preocupante sería que Guanajuato acabara creyendo que su tarea ya está cumplida. Esa es la enfermedad de muchas ciudades con aura. Confunden memoria con misión cumplida. Confunden legado con suficiencia. Confunden reconocimiento con plenitud. Pero la historia cultural no otorga rentas perpetuas. Todo prestigio que no se renueva se fosiliza. Toda tradición que no se discute se convierte en ceremonia. Toda identidad que deja de interpelar al presente se transforma en una pieza de museo, valiosa quizá, pero incapaz de producir vida nueva.

Guanajuato, si quiere merecer con plenitud el nombre de Capital Cervantina de América, tiene que elegir entre dos caminos. El primero es cómodo. Consiste en seguir siendo una ciudad admirable, intensa, bella, simbólica, fotografiada, visitada, evocada, mientras administra su herencia con la elegancia de quien conserva una joya. El segundo es más arduo y por eso mismo más noble. Consiste en hacer de esa herencia un campo de batalla cívico. Un lugar desde el cual disputar la pobreza verbal, la superficialidad política, la resignación educativa y la domesticación de la imaginación. Un lugar desde el cual recordar que el libro no es una reliquia del pasado, sino una herramienta de futuro.

Ser cervantino hoy no puede equivaler a pronunciar un nombre ilustre con unción cultural. Ser cervantino hoy significa otra cosa. Significa defender la complejidad frente al simplismo. Defender la conversación frente al griterío. Defender la inteligencia frente a la prisa. Defender la ironía frente al dogmatismo. Defender la dignidad de la palabra frente a su devaluación sistemática. Y eso no es un gesto ornamental. Es una tarea política en el sentido más alto del término, porque afecta a la forma en que una sociedad se piensa, se discute y se proyecta.

El 23 de abril tendría que sonar en Guanajuato como una advertencia fértil y como un mandato. La Capital Cervantina de América no puede vivir de su eco. No puede dormirse en la música de su prestigio. No puede permitirse una cultura satisfecha de sí misma. Su obligación es ser una ciudad despierta, exigente, incómoda para toda rutina mental, hospitalaria con la inteligencia, generosa con el porvenir. Una ciudad que use a Cervantes no para adornarse, sino para corregirse, elevarse y abrir oportunidades reales a la sociedad que lleva su nombre y habita sus calles.

Porque, en el fondo, de eso se trata. No de celebrar el libro como quien celebra un objeto noble. Sino de decidir si una ciudad quiere ser gobernada por la lógica del brillo o por la lógica de la profundidad. No de custodiar una tradición, sino de merecerla. No de exhibir un título, sino de estar a su altura.

Y ahora conviene decirlo sin la menor blandura: el mejor homenaje al Día del Libro no es posar junto a un volumen, ni llenar de solemnidad vacía los discursos, ni convertir la lectura en una escena respetable pero inofensiva. Celebrar de verdad este día es leer con hambre, leer con incomodidad, leer contra la pereza mental, leer contra la domesticación del pensamiento. Es poner un libro en manos de un niño como quien entrega una llave. Es contagiar lectura como quien contagia una indisciplina noble. Es interrumpir el ruido, cerrar por un instante la feria de la distracción y recordar que una persona que lee con hondura ya no encaja tan fácilmente en el rebaño.