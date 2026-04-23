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Columna invitada

Análisisjueves, 23 de abril de 2026

Opinión de Fernando Redondo Benito / Guanajuato, Capital Cervantina de América, no puede conformarse con administrar su prestigio

Hay ciudades que poseen un nombre. Y hay ciudades que cargan con una responsabilidad histórica cada vez que lo pronuncian. Guanajuato pertenece a esta segunda clase.

Un título de esa naturaleza obliga a una ciudad a mirarse con severidad. La fuerza simbólica de ese nombre no sirve para dormirse en él. Sirve para exigirse más.

Guanajuatense Honorario, promotor del otorgamiento del nombramiento de Guanajuato como Capital Cervantina de América

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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