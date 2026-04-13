Opinión de Ivabelle Arroyo / El inodoro de los astronautas y la respuesta de Sheinbaum











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

Ivabelle Arroyo / Opinión 51

Cuando leí sobre el inodoro descompuesto de la nave Orión en el programa Artemisa, esa nave con miles de millones de dólares invertidos en alta tecnología que funciona perfectamente, salvo en el baño, pensé de inmediato en las respuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el informe de la ONU por los desaparecidos en México.

No es broma. Me imaginé a los astronautas reportando que el baño no sirve y, desde Tierra, los ingenieros contestando que el diagnóstico está mal hecho porque no consideró que la propulsión en cambio sí funciona, que no toman en cuenta que hubo pruebas exitosas y que su informe complica la propaganda espacial de Estados Unidos y deja mal al gobierno en un momento importantísimo por la guerra. Sería absurdo, ¿no? Bueno, pues eso hace Claudia Sheinbaum con la información que hace pública la Comisión contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU.

El informe de esta comisión no es un regaño de organismos injerencistas ni funciona como una orden a un gobierno. Es algo más simple e infinitamente más útil: un diagnóstico. Es información pura y dura. Sirve para: a) entender qué está pasando más allá de la propaganda interna y b) para que otros actores —académicos, fiscalías, organizaciones civiles, colectivos de buscadoras— tengan insumos para legitimar o mejorar su trabajo. Si no sirve el baño, es importante que lo sepan quienes están involucrados para poder tomar medidas.

Por eso es increíblemente tonto desechar el informe de la ONU porque el gobierno de México no está de acuerdo, porque no se tomaron en cuenta los avances o porque ese informe mancha trabajo bien hecho (en caso de que lo hubiera). Desechar el informe implica renunciar a la información y eso en ningún lado es equivalente a defender la soberanía o cuidar la imagen de un país. Es al revés: el gobierno dice (así se entiende) que no le interesa resolver el problema.

Ya se sabe que mientras más poder se concentra, menos información independiente se tolera. El actual gobierno (como todos, en realidad) se rodea de datos cómodos, de versiones alineadas, de focas que aplauden y de diagnósticos que no incomodan. ¿Siguiente escena? Se va quedando ciego y comienza a equivocarse.

Además, Claudia Sheinbaum está desperdiciando una oportunidad política evidente. El propio informe reconoce avances normativos desde 2015: la creación de marcos legales, el fortalecimiento institucional de fiscalías, la Comisión Nacional de Búsqueda. Nadie ha dicho que no se ha adaptado y modernizado la tubería. Pero eso no niega la realidad: el fenómeno es una crisis en curso, es generalizado, hay complicidad oficial, las ventanillas no sirven y la impunidad es estructural. Apesta cada vez más.