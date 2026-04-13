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a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Opinión 51

Análisislunes, 13 de abril de 2026

Opinión de Ivabelle Arroyo / El inodoro de los astronautas y la respuesta de Sheinbaum

por Ivabelle Arroyo

¿Qué tiene que ver un baño descompuesto con una Presidenta? Aunque no lo crean, el primero me hizo pensar en la segunda. Es en serio. 

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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