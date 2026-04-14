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a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Opinión 51

Análisismartes, 14 de abril de 2026

Opinión de Laura Pérez Cisneros / Artemis y los rostros de la Luna

Por Laura Pérez Cisneros

 Lo cierto es que la luna tiene una gran influencia en nuestra vida, compañera sigilosa de tristezas, lágrimas de desamor, luto, pero también de celebración de la vida. Sí, porque así nos vamos moviendo en etapas.

El gran abismo espacial

Me quedo con esa cara de la Luna, la que es cómplice, compañía nocturna de paz y de sueños, de buscarla, de no cansarme de mirarla…

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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