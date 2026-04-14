Opinión de Laura Pérez Cisneros / Artemis y los rostros de la Luna











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

Laura Pérez Cisneros / Opinión 51

¿Qué representa la Luna en tu vida? Ha sido escenario perfecto de inspiración; su grandeza y luminosidad te han atrapado. Es un símil de nosotras: no todos los días podemos sentirnos plenas como la luna llena; también tenemos fases en nuestras emociones: nueva, menguante, creciente.

La Luna es, para las mujeres, una cómplice que nos acompaña: ella en sus fases, nosotras en nuestro ciclo menstrual, que se asocia a la luna nueva y al momento de una pérdida, introspección y “cocktail hormonal”. También este astro tendrá momentos en que ni ella se entiende, y menos se aguanta.

Cuando llegan esos días en que sientes ese hervor en la sangre, que anuncia el momento de ovulación, del posible inicio de una nueva vida, la luna se alinea llena, fértil como una madraza. Y sí, ese deseo sexual que cosquillea la piel es puerta de encuentros, energía y sexo. ¡Caramba, qué bien se siente ese esplendor y brillo!

La ciencia a veces no ve esa relación mujer-Luna, pero nosotras, hembras sabias, a veces no necesitamos de métodos científicos para alinearnos, brillar o escondernos. Es algo que la naturaleza nos regala y, como parte del gran cosmos, simplemente sucede.

La misión Artemis nos ha descubierto, literal, nuevos rostros de la Luna. ¿Te pasó también que te asombraste ante sus colores que desconocíamos? Esos toques entre rosado, naranja, azul plata, gris en todos los tonos, como si un arcoíris se metiera a la piel de la luna.

Vuelvo al mismo camino lunar y nuestras historias con ella: “mujer caprichosa”, como nosotras, y que ha inspirado por décadas tantas canciones que mueven entrañas de nuestros “cráteres sensoriales”. Ahí está la voz de Frank Sinatra y su “Fly Me to the Moon”; Daniela Romo, su larga melena y la petición de: “Yo no te pido la luna, solo quiero amarte…”. Está Mecano con su “Hijo de la luna”, ese niño blanco como un armiño de ojos grises en vez de aceituna… Aparece Emmanuel como si levitara ante la luna mientras cuenta la historia de “La última luna”, que finaliza con un “Salió volando por la ventanaaa, era el hombre de mañana”.

Mientras en la Tierra se libran guerras en Ucrania, Gaza, Líbano e Irán, cuatro astronautas emprendieron una hazaña científica salpicada de fascinación: regresar a la Luna. Pasamos del “Apolo”, como un homenaje al dios Sol, después de poco más de medio siglo, al “Artemis”, diosa griega de la caza y de la luna, nave espacial que llevó a la primera mujer en completar una nueva hazaña espacial: Christina Koch.

Fueron días santos que invitan a la reflexión, pero hay un hombre en este planeta que ni la Semana Santa le hizo pausar, detenerse, asimilar, escuchar; no, al contrario: Donald Trump, en pleno domingo de Pascua de Resurrección, lanzó esta amenaza contra Irán: “Abran el p..o estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno —¡solo esperen!”. Y cerró con un “Alabado sea Alá”. El presidente que ha tirado al cesto de la basura la diplomacia usó su arma favorita al amenazar con bombardear centrales eléctricas y puentes si Irán no reabría el Estrecho de Ormuz.

Las distancias te permiten ampliar la visión de las cosas, y eso, en camino a la Luna, lo dejó claro el piloto del “Artemis II”, Victor Glover, al referirse a la Tierra como una “nave espacial”, un oasis raro y hermoso, deliberadamente creado para que vivamos en medio de un vasto y mayormente vacío universo.

“Tal vez la distancia hace que lo que estamos haciendo parezca especial”, dijo el astronauta afroestadounidense, y agregó: “Créanme —ustedes son especiales”. En toda la oscuridad y nada del espacio, la Tierra destaca como algo extraordinario: un lugar donde la vida existe junta por diseño. Glover destacó que, más allá de la ciencia y la exploración, “la humanidad aún necesita esperanza, unidad y redención. Necesitamos a Jesús —ya sea que estemos aquí en la Tierra u orbitando la Luna”.