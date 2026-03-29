Opinión de Lilia Carrillo / ¿Y si mejor hablamos con el refri?











Ciudad de Mexico , 29 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Pedirle ayuda a Chat GPT, en temas de salud mental es tan útil como hablar con el refri, porque esta herramienta de Inteligencia Artificial está programada para darnos la razón, o al menos, para no contradecirnos de manera abierta y frontal.

Ya hay mayor matiz en la forma en que responde a nuestras preguntas, aunque de forma “estándar”, es decir, lo que se supone que cualquiera debería decir ante algo así: “busca ayuda, acércate con tus amigos, explora lo positivo de tu vida”, que es lo mismo que encontramos en redes sociales o en una plática de café.

Sin embargo, la salud mental es mucho más compleja y muestra de ello son los distintos enfoques y maneras de abordarla; no todos son trastornos o enfermedades, no todos los síntomas psiquiátricos son -efectivamente- un producto mental; pueden derivarse de algún aspecto orgánico como una baja de glucosa, problemas en la tiroides o afectaciones en el Sistema Nervioso Central.

Esto, sin contar, que hay malestares premiados por la sociedad, como trabajar 16 horas sin parar, porque somos “productivos” y no por un vacío o falta de plan personal; podemos ser “muy ordenados” lo que facilita el trabajo y puede esconder también una compulsión.

¿Qué podemos agradecer a la popularización de la Inteligencia Artificial y redes sociales? La normalización del discurso sobre salud mental para reconocer la importancia de asistir con un especialista en neurología, psicología o psiquiatría.

La parte desafiante es que la Inteligencia Artificial opera con algoritmos diseñados para ser una caja de resonancia de nuestros sesgos, distorsiones, prejuicios o creencias; si insistimos lo suficiente, Chat GPT terminará por darnos la razón en que los demás son el problema, que lo mejor es hablar con nuestros amigos y que está muy bien que pongamos límites en cualquier tema o contexto.

Ya hay casos documentados de personas que optaron por el suicidio avalado por Chat GPT, lo que implicó una revisión de la herramienta para asegurar que ofrezca alternativas, las cuales incluyen pedir ayuda a líneas especializadas o con personas especialistas y no operar como de inicio: asegurando dar la razón al consultante y exaltar sus elecciones.

Estamos muy lejos de tomar con seriedad a un algoritmo que premia los discursos de odio amplificados, los discursos que exaltan la violencia de todo tipo incluyendo estereotipos raciales o machismo disfrazado de una estética retro o de etiquetas de “hombres y mujeres de alto valor” o “el cuidado de los valores tradicionales”.

No estamos asegurando una atención real a la salud mental, sino la estamos confiando a la Inteligencia Artificial y sus algoritmos para definir si ver un delfín en un bosque es señal de un trastorno, equiparar al enojo con “toxicidad”, una distracción con “disociación” o un desacuerdo con “trauma”.

El algoritmo no diferencia y como usuarios podemos mantenernos en el mismo círculo de dudar y preguntar a otra red social, a otra inteligencia artificial (o al refri que también tiene conexión a internet) que valide aquellas decisiones que insistimos en tomar, porque uno de los elementos más visibles de esa necesidad humana de quitarnos el malestar es derivar la responsabilidad de tomar acciones en alguien o algo más y poder consolarnos con: “yo pregunté a Chat GTP y me dijo que estaba bien”.

Los algoritmos pueden ser un primer paso para nombrar aquello que nos agobia pero no sustituyen a los especialistas, algo especialmente delicado en salud mental, donde la sensación de incomodidad no es algo que se “quite” como un abrigo, un paraguas o los audífonos.