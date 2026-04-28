Opinión de Pamela Cerdeira / Edith Guadalupe quería trabajar

Por Pamela Cerdeira

La llegada de los agentes coincide más con una respuesta a que los familiares de Edith ya habían bloqueado Av. Revolución para obligar a las autoridades a hacer su trabajo.

La fiscalía encontró el cuerpo de Edith en el sótano del edificio: estaba dentro de una bolsa y tenía heridas en el tórax que, aparentemente, fueron provocadas con un desarmador.

Encontraron sangre en la caseta de vigilancia, que contaba con un tapanco donde las autoridades asumen que fue atacada.

Tenía lesiones de rasguños en la mano y el abdomen.

Fue visto limpiando “de forma irregular” el edificio.

Encontraron desde las prendas hasta el arma y el celular de la víctima en distintos lugares del edificio.

Quiero anotar esto por si algún medio hace otra interpretación: nunca dijo que la mujer del video fuera su esposa.

Aquí algunas preguntas:

¿Qué hay de que Edith iba a una entrevista de trabajo?

¿Qué hay de la joven a la que entrevistaron en La Silla Rota, quien dijo que en diciembre recibió una oferta de trabajo en ese mismo edificio y a quien le pedían ir sola y sin identificación?

¿Por qué intentaron, mediante comunicadores afines a la fiscalía, difundir otra versión que revictimizaba a Edith?

Y la más importante: ¿por qué ahora sí deberíamos creerle a la fiscalía?

@PamCerdeira