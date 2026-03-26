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Columna invitada

Análisisjueves, 26 de marzo de 2026

Opinión de Pável Blanco / Con Cuba, por nuestros pueblos

Cuba resiste, y en la ecuación el otro componente de sus victorias fue siempre la solidaridad.

Hoy la solidaridad también se expresa, en el mundo y también en México, de muchas formas, pero es posible hacer mucho más.

Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de México

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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