Opinión de Pável Blanco / Con Cuba, por nuestros pueblos











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y sobre todo a partir de la proclamación de su carácter socialista en 1961, Cuba enfrenta la agresión imperialista de los EU ; cada día a lo largo de los años que suman más de seis décadas, las sucesivas administraciones que han estado al frente de la Casa Blanca, con variadas medidas han hecho esfuerzos para derrotarla.

La invasión en Playa Girón terminó en una derrota para EU, pero antes y después financiaron sabotajes, operaciones terroristas contra la población e infinidad de atentados contra Fidel Castro y otros dirigentes; emprendieron medidas económicas como el bloqueo, las sanciones, la persecución financiera y la infame inclusión en la Lista de Estados patrocinadores del terrorismo. También se efectuaron operaciones para dañar la agricultura, los cultivos de cítricos, introducir plagas y también enfermedades. Hay una verdadera guerra económica con secuelas para el desarrollo, la salud, la educación.

Las pruebas que la historia puso al pueblo de Cuba nos muestran su ejemplar voluntad de resistencia, de persistir en un camino libremente elegido. A la batalla derrotada de abril de 1961 le siguió la Crisis de los misiles en octubre del 62, el duro lapso del Periodo especial a partir de 1991 y por casi diez años. En cada momento a través de la maquinaria mediática reaccionaria se anunció el fin, e incluso en los 90 se aseguraba “la hora final”. Pero el proceso siguió adelante, aún después del fallecimiento del Comandante Fidel Castro, lo que fue una dura bofetada para quienes despreciaban la voluntad colectiva.

Al ritmo de la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional anunciada por Trump al finalizar el 2025 se desplegó la fuerza militar para asegurar la dominación norteamericana sobre el Hemisferio Occidental, para apropiarse de los recursos naturales, el petróleo, los minerales críticos, los mercados; la flota norteamericana en El Caribe no fue una escenificación teatral, ni una acción contra el narcotráfico, sino un operativo militar para imponer con gobierno colaboracionista en Venezuela, agrediendo a ese pueblo. También han iniciado una guerra, injustificada, contra el pueblo de Irán.

Inmediatamente después del 3 de enero, Trump y Marco Rubio están constantemente amenazando con bombardear a Cuba y ocuparla para poner fin a la Revolución, a su soberanía ya su libertad. La Orden Ejecutiva de Trump estableciendo sanciones a todo Estado que vende petróleo a Cuba tiene por objeto asfixiar a Cuba, inmovilizándola y dejándola sin energía eléctrica.

Es seguramente una de las horas más difíciles de Cuba, que a través de su Presidente, Miguel Díaz-Canel, han expresado su determinación a luchar y no rendirse, una de las grandes lecciones de dignidad en un momento que a otros les faltó decoro y se sometieron a EU. El Partido Comunista de Cuba y el pueblo están unidos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias en disposición combativa.

Cuba no es un asunto distante. Es nuestro país vecino, un pueblo hermano muy querido, y las historias de lucha están sólidamente entrelazadas. La conquista de los trabajadores mexicanos expresada en la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en 1938 tendría un fin trágico si la soberanía sobre ese energético quedará a merced del dictado de Trump.