Opinión de Rachel Soeiro / Información científica sin acceso equitativo a sus beneficios

La experiencia del Covid-19 dejó una lección clara: compartir datos, muestras y patógenos con la comunidad científica no garantiza un acceso equitativo a las herramientas médicas que se desarrollan a partir de ellos.

Hoy, en las negociaciones del PABS, un anexo del Acuerdo Sobre Pandemias de la OMS, esta historia puede repetirse. O puede cambiar.

El principio debería ser simple: si los países comparten muestras científicas y datos que permitan desarrollar tecnologías de salud (vacunas, diagnósticos o tratamientos), también deben tener garantizado el acceso oportuno y asequible a esos productos.

Sin embargo, las posiciones en la mesa de negociación no garantizan nada de eso.

Un sistema PABS justo debe garantizar:

Obligaciones vinculantes de reparto de beneficios, que garanticen acceso real y en volumen suficiente a las tecnologías desarrolladas,

Acceso oportuno a vacunas, diagnósticos y tratamientos, basado en necesidades de salud pública y no en la capacidad de pago,

Transferencia efectiva de tecnología y conocimiento, que permita ampliar la producción y responder a las necesidades globales en tiempo oportuno,

Transparencia en los acuerdos, precios y condiciones de acceso, con mecanismos claros de rendición de cuentas.

La equidad no puede depender de la buena voluntad ni negociarse caso por caso. Debe estar incorporada en las reglas para que se materialice la solidaridad global y nadie quede atrás.

Porque compartir patógenos, datos —y en muchos casos, también poner a disposición poblaciones para la investigación clínica— no puede significar, una vez más, quedarse al final de la fila.

Porque en una pandemia, nadie queda realmente afuera: dejar a alguien atrás no solo es injusto, nos pone a todos en riesgo.

Sin reglas claras, se reproduce una lógica extractivista donde los beneficios se concentran entre los países más ricos y los riesgos se distribuyen entre los más vulnerables, que no acceden a los beneficios de los avances que contribuyeron a hacer posibles.



Directora regional del Hub de las Américas de Médicos Sin Fronteras (MSF) Acceso, iniciativa de la organización orientada a mejorar el acceso a medicamentos.