Opinión de Rubén López Barrera / Seguridad vial: medidas que salvan vidas
por Rubén López Barrera
Por otro, el diseño de las vías sigue sin incorporar de manera suficiente infraestructura perdonadora, clave para evitar que los errores humanos resulten en lesiones graves o pérdida de vidas.
Ante este panorama, la solución no es únicamente reconocer el problema. Se requieren herramientas técnicas que permitan evaluar riesgos, jerarquizar intervenciones y asignar recursos a partir de evidencia cuantificable.
Para que ese potencial se materialice, el sector privado es un habilitador al incorporar estos estándares en la planeación, diseño y operación de los proyectos.
Colegio de Ingenieros Civiles de México
Comité de Financiamiento de la Infraestructura