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Opinión 51

Análisismiércoles, 15 de abril de 2026

Opinión de Sandra Romandía / Rancho Izaguirre: la verdad, de incómoda a inevitable

por Sandra Romandía

Y también, lo que documenté en Testigos del horror, publicado por Grijalbo en agosto de 2025.

Pero si la verdad empieza a abrirse paso, lo hace todavía con una cautela que raya en la tibieza.

La realidad, otra vez, desmiente.

Sin embargo, hay preguntas que siguen sin respuesta, y en México las omisiones suelen ser más elocuentes que los informes.

La justicia, en este caso, parece avanzar en dos velocidades: una que acumula nombres y detenciones, y otra —más lenta, más cómoda— que evita mirar hacia dentro de las instituciones.

Porque reconocer el horror no es suficiente si no se reconoce también la negligencia.

Y ahí está el punto más incómodo de esta historia.

No lo son.

La verdad empieza a dejar de ser negada, pero todavía no se convierte en justicia.

Y en ese tránsito, el Estado tiene una deuda que no se salda con conferencias ni con porcentajes de avance, sino con claridad, con responsabilidades y con una narrativa que deje de minimizar lo que ya es imposible ocultar.

Porque el Rancho Izaguirre ya no es un expediente incómodo. Es un espejo.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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