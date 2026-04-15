Opinión de Sandra Romandía / Rancho Izaguirre: la verdad, de incómoda a inevitable

por Sandra Romandía

Y también, lo que documenté en Testigos del horror, publicado por Grijalbo en agosto de 2025.

Pero si la verdad empieza a abrirse paso, lo hace todavía con una cautela que raya en la tibieza.

La realidad, otra vez, desmiente.

Sin embargo, hay preguntas que siguen sin respuesta, y en México las omisiones suelen ser más elocuentes que los informes.

La justicia, en este caso, parece avanzar en dos velocidades: una que acumula nombres y detenciones, y otra —más lenta, más cómoda— que evita mirar hacia dentro de las instituciones.

Porque reconocer el horror no es suficiente si no se reconoce también la negligencia.

Y ahí está el punto más incómodo de esta historia.

No lo son.

La verdad empieza a dejar de ser negada, pero todavía no se convierte en justicia.

Y en ese tránsito, el Estado tiene una deuda que no se salda con conferencias ni con porcentajes de avance, sino con claridad, con responsabilidades y con una narrativa que deje de minimizar lo que ya es imposible ocultar.

Porque el Rancho Izaguirre ya no es un expediente incómodo. Es un espejo.