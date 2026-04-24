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Columna invitada

Análisisviernes, 24 de abril de 2026

Opinión de Valentín Herrera / El fracaso silencioso de la Atención Primaria en Salud   

Alma-Ata sigue ahí, como un recordatorio incómodo: sabemos exactamente qué hacer, pero lo verdaderamente radical, hoy en día, sería hacerlo.

Han pasado casi cinco décadas desde 1978 y lo lamentable es que, durante este tiempo, no solo no se ha avanzado lo suficiente, sino que se han profundizado las condiciones que deterioran la salud poblacional.

En México, el Sistema Nacional de Salud se encuentra en transformación, pero los debates se desarrollan en un ambiente de confrontación y politización.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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