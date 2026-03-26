elsoldemexico
unnamed

Columna invitada

Análisisjueves, 26 de marzo de 2026

Opinión de Violeta S. H. Hsu / Sin cuentos chinos, Taiwán cuenta

Esta es la situación de mi nación: Taiwán.

Vamos a hablar un poco sobre la famosa Resolución 2758 de la ONU en 1971.

Finalmente, espero que más mexicanos puedan viajar a mi país Taiwán , para ser testigos de la realidad y vivir una auténtica libertad, democracia y calidez humana. Taiwán cuenta hoy y siempre.

Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Vacíos que provocan crisis

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Activismo ambiental selectivo 

image
Ricardo Monreal

Irán: una guerra costosa

image
COMEXI

Excancilleres de México: entre la urgencia y la estrategia

CARTONES

LOÚLTIMO