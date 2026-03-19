Oportunidad para México en la revisión al T-MEC











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Este mecanismo, previsto en la cláusula sunset (o de caducidad), obliga a los países socios a evaluar el funcionamiento del acuerdo seis años después de su entrada en vigor. De esta revisión dependerá el grado de confianza para la inversión y el nivel de integración de las cadenas productivas en América del Norte en los próximos años, principalmente entre México y los Estados Unidos.

En preparación para este proceso, la Secretaría de Economía realizó consultas con el sector privado, los 32 gobiernos estatales y organizaciones productivas. El ejercicio incluyó 30 mesas sectoriales y cientos de cuestionarios dirigidos a empresas y cámaras industriales. El balance es ampliamente positivo: 81 por ciento de los participantes evalúa favorablemente el tratado, mientras que las opiniones negativas representan apenas cinco por ciento.

En general, el consenso empresarial es que la revisión debería enfocarse en mejorar la implementación del acuerdo y preservar las reglas que han permitido la integración productiva regional. El propio informe refleja una lectura principalmente técnica al concentrarse en reglas de origen, estándares industriales, gobernanza regulatoria, simplificación administrativa y facilitación comercial. Sin embargo, la competencia global ya no se define únicamente en esos terrenos.

Las consultas también revelan preocupaciones. Sectores productivos advierten sobre medidas unilaterales de Estados Unidos —como aranceles aplicados por motivos de “seguridad nacional”—, la falta de homologación normativa entre los tres países y la dependencia de insumos críticos producidos fuera de la región, principalmente en Asia. También hay disputa en ámbitos como la seguridad energética, la infraestructura digital, la inteligencia artificial o la ciberseguridad de las cadenas de suministro. Por ello —desde el primer mandato de Trump, y pasando por el del expresidente Biden—, en Washington el comercio ya no se discute sólo como política comercial, sino como un asunto de seguridad económica que llegó para quedarse.

En ese contexto, México podría llegar a la mesa con una agenda ambiciosa. No se trata únicamente de administrar el tratado, la negociación implica plantear cómo América del Norte puede reforzar su competitividad frente a otras potencias industriales.

Pongamos como ejemplo la seguridad energética. Mientras Occidente sigue debatiendo la transición hacia energías limpias, China fabrica cerca del 80 por ciento de los paneles solares del planeta. ¿Qué estamos esperando en Norteamérica para blindar nuestra propia matriz de suministro energético?

La región combina grandes reservas de hidrocarburos, capacidad industrial, minerales y un mercado de enorme escala para la expansión de energías renovables. México, Estados Unidos y Canadá podrían pensar su sistema energético como un proyecto regional que articule petróleo, gas, electricidad, minerales críticos y nuevas tecnologías en sintonía con la visión de las empresas que evalúan relocalizar inversiones en Norteamérica siempre que tengan acceso a energía suficiente y confiable, y que los costos laborales o de logística permitan predecir con certeza la rentabilidad de los proyectos.

México jugará a la defensiva si la revisión del T-MEC se limita a administrar el tratado. En cambio, sí establece una discusión sobre la seguridad económica de América del Norte para generar riqueza a largo plazo, nuestros representantes podrían llegar a la mesa con una agenda que detone confianza y apetito para invertir.