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cherem roj - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Sofía Cherem

Análisismiércoles, 25 de marzo de 2026

Organizaciones de la sociedad civil no son enemigas del Estado

Las organizaciones de la sociedad civil no son enemigas del Estado. Nunca debieron ser tratadas como tales. Son, muchas veces, la última mano que llega antes del colapso de una persona, una familia o una comunidad.

Son quienes llegan cuando el presupuesto no llega.

Son quienes escuchan cuando el sistema no alcanza a oír sus voces.

Son quienes acompañan cuando la política pública no les incluye.

México necesita reconciliarse con su sociedad civil.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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