Las organizaciones de la sociedad civil no son enemigas del Estado. Nunca debieron ser tratadas como tales. Son, muchas veces, la última mano que llega antes del colapso de una persona, una familia o una comunidad.
Son quienes llegan cuando el presupuesto no llega.
Son quienes escuchan cuando el sistema no alcanza a oír sus voces.
Son quienes acompañan cuando la política pública no les incluye.
México necesita reconciliarse con su sociedad civil.
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Es evidente que las organizaciones de la sociedad civil en México siempre han dado de qué hablar: muchas veces de manera positiva, pero también, en no pocos casos, desde la crítica, la desconfianza y la ilicitud.
Lo que también ha sido incuestionable es que el poder sí necesita de una sociedad civil organizada, capaz de atender, acompañar y enmendar aquello que muchas veces queda fuera de la agenda pública o rebasa, por su complejidad, la capacidad de respuesta del propio gobierno.
En el sexenio pasado, las OSCdejaron de ser vistas como aliadas naturales para atender las causas más profundas del país y comenzaron a ser vistas, desde el discurso oficial, como objeto de sospecha. Se instaló la idea de que eran intermediarias innecesarias y estructuras desvinculadas de la causa social. Se les redujeron apoyos y se les colocó bajo una narrativa permanente de desconfianza, además de una lupa de supervisión minuciosa. En México, trabajar por una causa ya era difícil. Después de ese sexenio, se volvió todavía más complejo.
Y sí, es comprensible que exista cautela cuando en muchas ocasiones, se dieron usos absolutamente reprobables a ciertas figuras que permiten a las OSC operar y sostener su trabajo. Pero también es verdaderamente lamentable las tantas organizaciones honestas que, a pesar de su impacto social real, tuvieron que desistir porque nunca encontraron un apoyo verdadero que les permitiera demostrar su transparencia, sostenerse y crecer. El camino se volvió verdaderamente agotador, sin margen de maniobra y sin alternativas reales.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó una política sustentada en la narrativa de que el Estado sería capaz de asumir, sin excepción, toda la responsabilidad de la ayuda social. Sin embargo, la realidad es otra: las madres buscadoras fueron ignoradas, las infancias quedaron en buena medida desprotegidas y muchas causas sociales continuaron enfrentando abandono, indiferencia y una capacidad institucional insuficiente.
Las consecuencias se perciben todos los días: cuando desde el poder se lanza una narrativa de desconfianza sobre la sociedad civil, se daña la reputación de las organizaciones civiles y se debilita el tejido comunitario, se abandona la filantropía, se desincentivan las alianzas, se intimida a donantes y se complica la vinculación con empresas, instituciones y gobiernos locales.
Y, sin embargo, cuando se trató de ayudar al pueblo de Cuba, AMLOlogró, en tiempo récord, construir una estructura para canalizar apoyo, mientras miles de causas en México siguen, después de meses e incluso años, buscando consolidarse como tal.
Mientras desde Palacio se criticaba a las organizaciones civiles mexicanas, miles de OSC seguían haciendo el trabajo que nadie más estaba haciendo. Seguían atendiendo a mujeres víctimas de violencia, acompañando a niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia y reclutamiento, sosteniendo refugios, rehabilitando comunidades, trabajando con personas con discapacidad, defendiendo derechos humanos, previniendo adicciones, construyendo paz, acompañando a jóvenes en conflicto con la ley, atendiendo crisis de salud mental, respondiendo a desastres y llenando, una y otra vez, los vacíos que el Estado no logra cubrir por sí solo. Lo hacían con presupuestos frágiles y con más obstáculos que aliados, pero siempre al llamado de la sociedad y de sus necesidades.
Entonces la pregunta es: ¿por qué sí hubo rapidez para construir un vehículo de apoyo hacia afuera, pero no hubo la misma voluntad para fortalecer a quienes, desde hace décadas, sostienen las emergencias de adentro?