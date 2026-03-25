Las organizaciones de la sociedad civil no son enemigas del Estado. Nunca debieron ser tratadas como tales. Son, muchas veces, la última mano que llega antes del colapso de una persona, una familia o una comunidad.

Son quienes llegan cuando el presupuesto no llega.

Son quienes escuchan cuando el sistema no alcanza a oír sus voces.

Son quienes acompañan cuando la política pública no les incluye.

México necesita reconciliarse con su sociedad civil.