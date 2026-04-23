Paradoja universitaria frente al trabajo

El mundo y en algunos sectores de México se vive una transformación profunda en sus modelos de inserción laboral. Nuevas tecnologías, inteligencia artificial, automatización, trabajo remoto, economía digital y cadenas de valor articuladas en economías de escala han modificado la manera de producir y generar ingresos.

Sin embargo, en medio de ese cambio aparece una paradoja que merece nuestra atenta reflexión: mientras el mundo del trabajo evoluciona con rapidez, buena parte de la formación profesional continúa respondiendo a esquemas diseñados desde otra época.

Durante décadas y derivado de la estandarización como paradigma de la revolución industrial, la universidad preparó con éxito a millones de egresados para un entorno relativamente predecible. La mayor parte de las profesiones tenían rutas claras, trayectorias estables y conocimientos que permanecían vigentes durante largos periodos. Obtener un título representaba entonces, y con razón, una plataforma cierta y predecible para construir una carrera.

Sin embargo, hoy el escenario es distinto. Existen centenas de empleos que hace diez años no figuraban en ningún catálogo ocupacional. Surgen especialidades híbridas entre tecnología, negocios, salud, datos y comunicación. Las organizaciones valoran perfiles capaces de aprender rápido, adaptarse al cambio, resolver problemas complejos y colaborar con equipos multidisciplinarios, entre otras habilidades.

La paradoja consiste en que el mercado exige flexibilidad, mientras algunos modelos educativos conservan la rigidez de pensamiento como modelo de virtud; demanda actualización continua, mientras que el sistema de actualización de programas está subordinado a políticas educativas que inhiben la autonomía universitaria; requiere habilidades prácticas y humanas combinadas, mientras aún persisten enfoques centrados solo en marcos teóricos algunos de ellos con posturas hipotéticas.

Esto no significa que la universidad haya perdido vigencia. Al contrario: en una era de incertidumbre, su papel es todavía más importante. La sociedad necesita instituciones que formen criterio, ética, pensamiento crítico, ciudadanía responsable, autonomía emocional y conocimiento disciplinar como fundamento de criterio experto. Ahora mismo, no hay una plataforma tecnológica que atienda esta misión.

Lo que sí cambia es la manera de cumplirla. El trabajo del siglo XXI ya no solicita únicamente especialistas técnicos. Busca personas que sepan comunicarse, liderar, innovar, emprender, interpretar datos, utilizar tecnología, responsables y con la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida.

Por ello, en las universidades estamos llamados a ampliar nuestra propuesta formativa. El aprendizaje ya no puede concentrarse como modelo formativo universitario entre los 18 y 23 años; la educación para toda la vida es una convicción que nos debe acompañar como referente de este nuevo siglo.

La discusión no es la del título contra habilidades, ni la de la tradición contra innovación. El verdadero desafío es integrar ambos mundos: profundidad académica con velocidad de adaptación; formación humanista con dominio tecnológico; conocimiento sólido con aprendizaje permanente.