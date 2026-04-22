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Lorenia Valles - YOANNA ROMO

Lorenia Valles

Análisismiércoles, 22 de abril de 2026

Por la salud mental de niñas, niños y adolescentes, regulemos el FOMO

1. Un sistema de clasificación etaria de perfiles y de contenidos exclusivos para personas mayores de 16 años.

2. Herramientas de control parental accesibles, en lenguaje claro y de ejecución fácil.

4. Campañas permanentes con información relativa a los riesgos del uso excesivo de redes sociales, promoviendo un consumo responsable.

De esto depende la salud mental de las niñas, niños y adolescentes.

Senadora de la República

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