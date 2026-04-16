elsoldemexico
image

HR Ratings

Análisisjueves, 16 de abril de 2026

Presiones inflacionarias y sus afectaciones en el terreno fiscal

por Edgar González

Asociado Senior de Análisis Económico y Deuda Soberana en HR Ratings

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Entre casinos y abogados

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Sistema eléctrico a prueba

image
Samuel García

El observador / El costo de una gobernadora ausente

image
Ricardo Monreal

Un día sin internet: ¿qué pasaría?

CARTONES

LOÚLTIMO