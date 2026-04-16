Presiones inflacionarias y sus afectaciones en el terreno fiscal

Recientemente ha surgido la pregunta sobre qué está pasando con la inflación, con las disrupciones en las cadenas de suministro y con la política monetaria del Banco de México. Las últimas mediciones mensuales de febrero y marzo han mostrado una tendencia ascendente; sin embargo, la mayor parte de los analistas económicos ya anticipábamos esta trayectoria para el primer semestre del año.

Por un lado, consideramos que la rigidez del componente subyacente (mercancías y servicios) continuará observándose a lo largo del año. Inclusive, estimamos que cerrará aún por encima del 4.0% en 2026. Por el otro, anticipábamos que el mayor impacto se daría dentro del componente no subyacente, el cual incluye a los agropecuarios y los precios y tarifas de los energéticos. Las frutas y verduras presentan dos choques importantes: una baja base de comparación respecto a 2025, cuando existieron meses con deflación, y problemas de producción de jitomate, limón y pepino. A lo anterior se le sumó el incremento en el costo de los fertilizantes, como consecuencia del aumento en los precios de los principales derivados de la industria energética.

Adicionalmente, es importante considerar que el actual contexto geopolítico ha hecho que el precio de los principales derivados del sector energético, como petróleo crudo, gas y minerales, estén mostrando una alta volatilidad con incrementos constantes en los precios. Como ejemplo, el precio de la referencia del petróleo crudo (WTI) ha fluctuado en el último mes entre 120 dólares por barril (dpb) y 90dpb, mientras que la mezcla mexicana de exportación (MME) se ha ubicado en un rango de 107dpb y 70dpb.

Por su parte, el Banco de México ha optado por una política monetaria expansiva con la reducción de la tasa de interés, lo cual ha abierto el debate sobre las posturas de los Gobernadores y el actuar del Banco Central con una óptica contrapuesta a las expectativas de la mayor parte de los analistas económicos. Si bien pareciera una decisión polémica, esto se basa en la tasa real ex-ante, la cual se ubica en un nivel de 2.82%, situándose cerca del punto medio del rango neutral estimado (1.8% - 3.6%). A pesar de que en HR Ratings anticipamos que en 2026 se observen dos recortes adicionales a la tasa de interés, el margen se empieza a reducir debido a los incrementos en los riesgos inflacionarios. Nuestros escenarios macroeconómicos sugieren que la inflación se ubicará en un nivel de 3.70% en 2027, aunque se mantendrá en el rango alto de la meta establecida por el Banco Central, contrastando con las expectativas de Banxico de 3.0% para el segundo trimestre de 2027.

Ante el escenario de alta volatilidad en los precios de los energéticos, la Secretaria de Hacienda se ha visto obligada a disminuir la cuota de impuesto que cobra por cada litro de combustible (IEPS a combustibles), enfocándose en la magna y el diésel. El primero de enero estas cuotas ascendían a P$6.70 por litro de magna, P$5.65 por litro de premium y P$7.36 por litro de diésel. No obstante, desde la segunda quincena de marzo, Hacienda ha dejado de percibir entre 20% y 70% de este impuesto.

Esta acción ha permeado en un menor repunte en la inflación de los energéticos, el cual no se ha visto trasladado de manera completa por el alza de los precios internacionales. Más importantes son las acciones que se han tomado para controlar el precio del diésel, el cual es un pilar en la industria del transporte y logística que impulsa a los vehículos de carga pesada y que representa una parte importante de los costos operativos. En este sentido, el incremento en el precio de este derivado energético genera un efecto dominó en la cadena de suministro, trasladando el incremento hacia el consumidor, especialmente en el precio de productos básicos.

Con base en los últimos datos publicados por el INEGI, la inflación de los energéticos registró una variación mensual de 1.1% en marzo, mientras que las tarifas mostraron un alza de 0.5%. Si bien se continuaron observando presiones, estas estuvieron controladas.

No obstante, surgen preguntas en cuanto al panorama fiscal de las finanzas públicas. ¿Cuál será el impacto de disminuir el impuesto del IEPS a combustibles sobre las finanzas públicas? ¿El Gobierno será capaz de compensar esta pérdida de recaudación con una estrategia más compleja en contra de la evasión de impuestos? ¿Hacienda optará por recortar el gasto programado?

Desde nuestro análisis, en HR Ratings consideramos que existirá un efecto negativo para las finanzas públicas debido a que los mayores ingresos por exportaciones petroleras respecto a lo programado no llegarán a cubrir el hueco fiscal generado por la reducción de la cuota del IEPS a combustibles. Ante lo anterior, hay que añadir un factor fundamental para estimar el efecto neto de la volatilidad en el precio internacional del petróleo crudo dentro de las finanzas públicas.