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aurelien roj - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Aurelien Guilabert

Análisislunes, 6 de abril de 2026

Pulso CDMX / Día Mundial de la Salud: ¿hasta el final de la vida?

“Juntos por la salud. Defiende la ciencia.” Es el mensaje oficial de la campaña de la ONU para conmemorar el Día Mundial de la Salud (OMS).

Como cada 7 de abril, se recuerda la creación de la Organización Mundial de la Salud, organización multilateral que se fundó en 1948 para centrar la atención pública y política en prioridades sanitarias globales.

No hay salud plena cuando el final de la vida se deja al limbo o a la desigualdad. Reconocer que el derecho a la salud incluye autonomía, alivio del dolor y decisiones informadas es avanzar hacia una sociedad más humana.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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