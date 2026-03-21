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Eduardo Cruz Vázquez

Análisissábado, 21 de marzo de 2026

Rebeca Portillo: artista escénica, de circo y acróbata

Les comparto lo que me contó, sepan de ella, veánla.

- ¿Hasta dónde quieres llegar?


Interesados ver:

Sitio oficial

https://rebecapflores.wixsite.com/rebecaportillo

Instagram

https://www.instagram.com/rebecaportilloflores/

Video

https://vimeo.com/1160689067?share=copy&fl=sv&fe=ci

Cajón del Maipo, Chile, abril de 2025. Director del proyecto y fotografía: Víctor Amaru Piñones Hernández. Video: Juan Pablo Garreto.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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