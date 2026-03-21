Rebeca Portillo: artista escénica, de circo y acróbata











Ciudad de Mexico , 21 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Va para diez años que la conozco, pero cuando tuve al alcance su creación artística como bailarina y coreógrafa, no la pude ver en el escenario. Desde que se marchó de México me he llenado de su talento -el canto de la incesante madurez- a través de Instagram.

Al detenerme una y otra vez en el amplísimo catálogo de su genio finco no solo mi admiración; también la irremediable resignación a no poder experimentar lo que la danza otorga al espectador en el acto del vivirse cuerpo a cuerpo.

En las entrañas de lo simbólico, Rebeca Portillo Flores se estableció en Santiago de Chile. Es el maravilloso país que habité entre 1996 y 1997 como agregado cultural de la Embajada de México, al que no he podido volver.

“Nos conocimos en un momento en que tenía mucho interés por la gestión cultural y la economía, debido a que había detenido el estudio de la licenciatura de Economía por estudiar la carrera de danza, es decir, por estar bailando. Sin embargo, me había dado cuenta de que deseaba articular la danza, las artes escénicas y su práctica con un estudio un poco más teórico. Fue así como conocí el Grupo de Reflexión de Economía y Cultura (GRECU). Para ese momento, por abril de 2017, ya era egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBAL y me había incorporado a la compañía del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC)”.

“En marzo de 2018 cambié de residencia a Santiago de Chile. En esa decisión se entrelazaron la vida personal y la profesional: el amor me trajo hasta estas tierras y, con el tiempo, también descubrí que en este lugar tan lejano estaría construyendo una vida en torno a otras de las cosas que más amo. Llegué además con el interés de seguir formándome y cursé la Maestría en Gestión Cultural en la Universidad de Chile. Así, mi llegada a la capital chilena fue también una manera de profundizar esa inquietud que ya tenía por vincular la danza, las artes escénicas y su práctica con una reflexión más teórica y con herramientas de gestión”.

“Me desempeño como coordinadora y docente en la Escuela Moderna de Música y Danza, en la cual cruzo la teoría con la danza en una formación profesional de manera paralela. También produzco el Festival Internacional Kinissis que trae diferentes propuestas de movimiento y entrenamiento a Santiago, junto con otras dos colegas. Igual formo parte de la compañía de circo CircoBalance y, además, de manera artística me relaciono con distintos proyectos como bailarina en distintos estilos”.

“Creo que mientras una va profesionalizándose más en el entorno dancístico, uno se da cuenta de que hay distintas posibilidades del cuerpo, del entrenamiento y distintas experiencias estéticas que una puede provocar, tanto desde la danza contemporánea, que es un poco más reflexiva, como desde algo más cercano a la danza espectáculo, que en definitiva tiene distintos tintes, entre ellos algo quizá un poco más sensual, emotivo o sensorial”.

“Entonces, uno de los principales cambios que he tenido es que hoy reconozco diversas maneras de presentarme como artista, y creo que eso es algo muy rico. Pero también conlleva una exigencia física que, mientras una va siendo más grande, obliga a perfeccionar la manera de entrenar para ajustarse a esa exigencia, sobre todo porque desempeñarme en el escenario es solo una parte de mi labor profesional. También tengo otros trabajos, como la docencia o la gestión cultural, así que es importante dividir bien los tiempos y organizarse para poder lograr tanto el desafío de comunicar algo poético como las exigencias del entorno laboral y profesional que corresponden”.

- Me gustaría, como un objetivo a mediano y largo plazo, encontrarme aún más fuerte y capaz a nivel físico y dancístico en diez años más de lo que estoy ahora, porque considero que eso es posible, siempre con mucha responsabilidad y trabajo. Ese es un objetivo que tengo muy planteado: seguir desarrollándome como artista escénica, tanto como bailarina, como artista de circo y como acróbata. Y, a más mediano plazo, seguir potenciando los proyectos que gestiono, produzco o de los que formo parte para que la danza esté más presente en más lugares, y más gente sea capaz de sensibilizarse al respecto.