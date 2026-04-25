Reforma Judicial Mexicana, una de las preocupaciones de EU en negociaciones del T-MEC

En política económica hay momentos en los que los discursos optimistas conviven con advertencias incómodas.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en la antesala de la revisión del T-MEC, a realizarse el 1 de julio.

Y es que, mientras México insiste en que el tratado “va a sobrevivir”; desde Estados Unidos se elevan señales de alerta que no pueden ignorarse.

Hay presiones proteccionistas en Washington, tensiones geopolíticas, el factor China y, sobre todo, una creciente exigencia de certidumbre jurídica.

Ahí es donde el discurso económico choca con la realidad política.

Mientras Ebrard habla de integración, competitividad regional y cadenas de suministro; desde el entorno del presidente Donald Trump surge una preocupación distinta: el estado del sistema judicial mexicano.

No es un tema menor ni accesorio. Es, en realidad, el punto donde convergen todas las dudas.

Las señales son claras. Los funcionarios estadounidenses han sido explícitos: sin jueces independientes y sin garantías de que los tribunales no serán utilizados contra inversionistas, cualquier acuerdo comercial pierde sustento.

La advertencia no sólo viene del gobierno, sino también del Congreso y del sector empresarial organizado del vecino país.

En paralelo, casi 300 multinacionales agrupadas en el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos advirtieron sobre el posible debilitamiento del Poder Judicial.

Y es que, a pesar de que México defiende lo construido en cuatro décadas de integración comercial, sus socios cuestionan si existen las condiciones institucionales para sostenerlo.

Así que, la primera ronda oficial de negociación bilateral, previo a la revisión del T-MEC, prevista para el 25 de mayo, será apenas el inicio formal de una conversación mucho más profunda.

México puede tener razón al apostar por el diálogo, y Ebrard puede estar en lo correcto al confiar en la competitividad de América del Norte, pero ninguna de esas fortalezas será suficiente si persiste la duda sobre el Estado de derecho.

En esta negociación, el verdadero terreno no está sólo en las mesas técnicas. Está en los tribunales. ¿Usted qué opina?