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Columna invitada

Análisislunes, 6 de abril de 2026

De la pluma de Paul Sánchez / Regresan los estímulos a los combustibles, pero con el riesgo fiscal de siempre

Por Paul Sánchez

La evolución de los flujos marítimos determinará la duración de estas medidas en México y en el resto de los países afectados, sin embargo, no se ve un final fácil pronto, por lo que es posible que primero veamos estímulos adicionales al diésel y a las gasolinas.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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