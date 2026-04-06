









Ciudad de Mexico , 6 de abril de 2026 Ver más periódicos

Las disrupciones en el Estrecho de Ormuz han provocado choques en los mercados energéticos globales, lo que ha derivado en desabastos de combustibles en varios países importadores netos y los cuales han tenido que implementar medidas de racionamientos de combustibles en las estaciones de servicio.

En Tailandia las estaciones de servicio registraron compras de pánico y aplicaron límites en la venta o prohibiciones para llenar contenedores. En Indonesia las autoridades confirmaron reservas suficientes de diésel tras detener sus importaciones de este producto, aunque advirtieron sobre la presión en los subsidios que podría afectar otros programas presupuestales.

Países como Sri Lanka establecieron racionamiento obligatorio de gasolina a través de un sistema de código QR que limita las compras semanales a 15 litros por vehículo particular. Pakistán, por su parte, redujo la semana laboral a cuatro días para empleados públicos y recortó en 50 por ciento las asignaciones de combustible para dependencias gubernamentales.

México, sin embargo, mantiene un grado de seguridad en el suministro de combustibles gracias a la cercanía con el mercado de Estados Unidos y a su producción local de petróleo que permite flujos estables de refinados a través de cadenas de suministro regionales. Sin embargo, el precio ha aumentado significativamente en el último mes, el diésel pasó de un precio en promedio de $26.35 pesos el 28 de febrero a $28.73 el 27 de mazo, registrando más de $2.00 de aumento en bombas. De forma homóloga la gasolina premium pasó de $25.70 a $27.77, mientras que la regular se mantiene aún, de forma general, en el tope voluntario de $23.99.

Considerando los efectos en el precio internacional, la SHCP ha tenido que publicar nuevos estímulos desde el 13 de marzo, para evitar un aumento mayor en los precios, empezando con una reducción al IEPS de 35.21% en el diésel, el cual aumentó a 70.28% para esta semana. Esto implica que además del aumento de $2.00 en el precio promedio en diésel, Hacienda deja de recaudar $5.17 pesos por litro adicionales, más su correspondiente 16% de IVA. La situación se modera en gasolinas donde el estímulo para esta semana es de $1.55 para la regular y $0.45 para la premium.

Si bien, el mecanismo busca contener el traslado de los incrementos internacionales al consumidor final mediante estímulos semanales en el impuesto, la política actual sigue el patrón aplicado en 2022 y 2023 cuando los estímulos al IEPS generaron una renuncia recaudatoria total de hasta 297 mil millones de pesos.

Los ajustes actuales en el IEPS responden a la misma lógica de equilibrio entre precios internos y volatilidad externa derivada de la interrupción en Ormuz, la idea en el fondo es no trasladar el efecto total y generar inflación, como se empieza a observar en mercados más libres como en Estados Unidos, sin embargo, no deja de representar un riesgo fiscal para las finanzas públicas del país que ya no tienen tantos excedentes de exportación como en años anteriores.