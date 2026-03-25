Revocación de mandato: el pueblo pone y el pueblo quita











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Desde sus inicios, uno de los principios que han guiado a nuestro movimiento de transformación social es la reivindicación de la voluntad popular. Como un movimiento que surgió en la base social, la asamblea y la consulta se convirtieron en métodos esenciales para la toma de decisiones; además de que la presencia en el territorio volvió a ser un instrumento de gobierno para contar con mejores diagnósticos sobre las realidades del país.

En 2019, siendo diputada federal, participé en el proceso de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la revocación de mandato y fortalecer la consulta popular como mecanismos de democracia directa. Esta reforma devino del diagnóstico de que los gobiernos neoliberales sobrevivieron a pesar de haber vulnerado a la hacienda pública y los derechos del pueblo, pues no había mecanismos institucionales para removerlos.

En cuanto a la revocación de mandato, la Constitución reconoció el derecho de la ciudadanía a solicitar la terminación anticipada del cargo que desempeña la persona titular del Ejecutivo federal. Para hacer efectivo este derecho, estableció la obligatoriedad de que la solicitud sea emitida por número equivalente al 3% de la lista nominal de electores, distribuido en por lo menos 17 entidades federativas con una representación de 3% de la lista nominal en cada una de ellas.

Esa solicitud podrá realizarse en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional; y la jornada electoral deberá llevarse a cabo mediante votación libre, directa y secreta el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, la Carta Magna establece que deberá haber una participación de, al menos, 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores y sólo procederá por mayoría absoluta.

En la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, que fue turnada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República para su análisis, se encuentra una propuesta de modificación del mecanismo de revocación de mandato, a fin de que este ejercicio democrático se efectúe al término del segundo o el tercer año de gobierno, mientras que la jornada electiva pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del gobierno; así como la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo federal pueda difundir el proceso y llamar al voto a su favor.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha argumentado que dicha propuesta responde a la necesidad de homologar los procesos electivos para reducir los costos de la democracia mexicana, la cual es una de las más caras del mundo. También la lógica del derecho de quien es sometido al proceso de revocación de mandato a informar a la ciudadanía sobre los resultados de la administración.

Estos argumentos son parte del análisis que se está realizando en el Senado de la República en torno al Plan B, en diálogo con todas las fuerzas políticas. La virtud de la función legislativa es la capacidad de transformar el marco jurídico a partir de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales de la Nación; y mediante la construcción de acuerdos, de consensos y de mayorías que den legitimidad a cada una de las reformas constitucionales y legales que demanda el pueblo de México.